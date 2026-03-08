Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:21
Semana de peso para os nomeados: «Se calhar foi bom ter-te colocado aí, deste uma boa opinião» - Big Brother
02:33

22:18
Confronto em direto! Sara enfrenta Ricardo João na gala após comentário polémico - Big Brother

22:18
Inédito. Diana Dora atribui consequência a este concorrente e deixa todos boquiabertos - Big Brother
04:42

22:14
Aliados divididos: quem é o sol e quem é a sombra? As escolhas são surpreendentes - Big Brother
08:35

22:12
Cristina Ferreira deslumbra de vermelho, mas é o penteado que rouba atenções - Big Brother

22:04
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite - Big Brother
02:34

22:03
Flávio Furtado faz confissão de peso sobre a postura de Sara: «Foi uma cartada muito feia» - Big Brother
02:34

22:00
Catarina sente-se «abafada» por Sara? A concorrente explica tudo - Big Brother
01:20

22:00
A ferver. Tiago é alvo de fortes acusações por parte de Sara - Big Brother
08:29

21:52
Concorrentes de costas voltadas com Liliana: «É feia de boca...» - Big Brother
11:22

21:40
Elogio de Pedro arranca aplauso na casa e em estúdio - Big Brother
05:40

18:33
Surpresa! Hugo e Sara demasiado próximos debaixo dos lençóis - Big Brother
09:33

13:47
«Eu gosto de ti»: Catarina delcara-se a Norberto depois de uma noite de "costas voltadas" - Big Brother
08:31

13:15
Liliana fala com Pedro sobre o desentendimento com Diana Dora e a concorrente entra no quarto inesperadamente - Big Brother
04:49

12:40
Em êxtase com a banda sonora: concorrentes cantam e dançam clássicos intemporais - Big Brother
11:49

12:00
Norberto abre o coração e desabafa com os colegas: «A partir de hoje durmo sozinho» - Big Brother
04:45

11:36
«Ela merece passar pelo que eu passei»: Ana mostra-se implacável com esta concorrente - Big Brother
03:51

11:12
De fazer cair o queixo: Diogo e Ariana em troca de carinhos e Eva na cama ao lado - Big Brother
01:47

11:02
Catarina abre o coração sobre "romance" com Norberto: «Parece que é jogada» - Big Brother
04:54

10:50
Quem seriam os concorrentes preferidos de Eva e Catarina caso fossem meras espectadoras? As respostas são surpreendentes - Big Brother
02:46

10:43
Inédito. Sara revela todos os pormenores da noite com Hugo - Big Brother
02:57

10:25
Choque total. Hélder assume que Diogo trocou várias vezes durante a noite entre a cama de Eva e de Ariana - Big Brother
02:42

10:21
«Ele só me estava a fazer festinhas na barriga»: Sara explica tudo sobre a "noite escaldante" ao lado de Hugo - Big Brother
03:11

10:12
O sinal de consentimento ecoou durante a noite e Jéssica tem muito a dizer sobre o sucedido - Big Brother
09:40

22:51
Depois de discussão, Catarina lança farpas a Jéssica: «Alguém te pode calar?» - Big Brother
02:57

Acompanhe ao minuto

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores - Big Brother

Uma fotografia partilhada por Soraia Sousa está a dar que falar nas redes sociais. A ex-recruta da 1.ª Companhia surgiu num momento cúmplice com o instrutor Joaquim durante um jantar.

Soraia Sousa voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-recruta da 1.ª Companhia partilhou uma fotografia que rapidamente despertou a atenção dos seguidores e alimentou rumores na internet.

A imagem foi captada durante um jantar de reencontro do programa, que decorreu no sábado, dia 7 de março, e reuniu vários ex-concorrentes e instrutores do formato.

Entre os vários registos divulgados no Instagram, um em particular não passou despercebido. Na fotografia, Soraia Sousa surge lado a lado com o instrutor Joaquim, ambos de costas, num momento que muitos internautas interpretaram como cúmplice.

A imagem rapidamente começou a circular nas redes sociais e a gerar comentários entre fãs do programa, que especulam sobre a possibilidade de existir algo mais entre os dois.

Recorde-se que, nos últimos dias, Soraia Sousa e o instrutor Joaquim já tinham trocado várias mensagens públicas nas redes sociais, algo que também não passou despercebido aos seguidores mais atentos.

Agora, com esta nova fotografia, os rumores intensificaram-se e há quem questione se poderá existir um interesse romântico entre ambos. Para já, nenhum dos dois comentou diretamente as especulações que continuam a ganhar força online.

Veja na galeria a fotografia do Instrutor Joaquim e Soraia Sousa
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Há 2h e 49min
Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Hoje às 18:06
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

Ontem às 18:55
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente

Ontem às 18:37
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»

Ontem às 18:29
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»

Ontem às 18:28
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Ontem às 16:26
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

Há 2h e 49min
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

Ontem às 15:33
Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

Ontem às 15:23
Confronto em direto! Sara enfrenta Ricardo João na gala após comentário polémico

Há 9 min
Filipe Delgado surpreende instrutores com o presente mais desejado dentro da base. E estas foram as reações

Há 2h e 33min
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Há 2h e 42min
Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Hoje às 18:06
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Ontem às 16:26
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Há 23 min
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

Há 2h e 49min
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

4 mar, 00:20
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Ontem às 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

Ontem às 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Ontem às 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Jéssica Antunes recebe triste notícia: "Foi uma lutadora, até ao último suspiro"

Hoje às 13:20
"Como é que uma pessoa, após a relação terminar 37 vezes, ainda continua a acreditar que pode funcionar?": Bárbara Parada responde!

Ontem às 22:54
Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Ontem às 22:28
Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Ontem às 22:10
Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Ontem às 21:49
