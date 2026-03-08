Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Soraia Sousa voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-recruta da 1.ª Companhia partilhou uma fotografia que rapidamente despertou a atenção dos seguidores e alimentou rumores na internet.

A imagem foi captada durante um jantar de reencontro do programa, que decorreu no sábado, dia 7 de março, e reuniu vários ex-concorrentes e instrutores do formato.

Entre os vários registos divulgados no Instagram, um em particular não passou despercebido. Na fotografia, Soraia Sousa surge lado a lado com o instrutor Joaquim, ambos de costas, num momento que muitos internautas interpretaram como cúmplice.

A imagem rapidamente começou a circular nas redes sociais e a gerar comentários entre fãs do programa, que especulam sobre a possibilidade de existir algo mais entre os dois.

Recorde-se que, nos últimos dias, Soraia Sousa e o instrutor Joaquim já tinham trocado várias mensagens públicas nas redes sociais, algo que também não passou despercebido aos seguidores mais atentos.

Agora, com esta nova fotografia, os rumores intensificaram-se e há quem questione se poderá existir um interesse romântico entre ambos. Para já, nenhum dos dois comentou diretamente as especulações que continuam a ganhar força online.

Veja na galeria a fotografia do Instrutor Joaquim e Soraia Sousa