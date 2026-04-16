Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

A dupla mais acarinhada de 1.ª Companhia voltou a dar que falar. Soraia Sousa enfrentou um momento inesperado com a sua gata e a situação mereceu reação do Instrutor Joaquim. Tudo aconteceu na passada terça-feira, 14 de abril, quando a ex-concorrente partilhou o episódio na sua página de Instagram.

No vídeo publicado, é visível a excelente forma física de Soraia, essencial para evitar uma queda durante a acrobacia que fez para salvar a gata. Na descrição, a jovem explicou o sucedido:

«História do dia: A minha gata conseguiu enfiar-se num sótão de uma casa abandonada (história longa) e eu tive que a ir buscar! E estava a filmar porque? Porque a Ísis desapareceu duas semanas quando eu estive na 1° Companhia e a minha mãe encontrou-a aqui (mais uma história longa)... eu comecei a filmar para depois lhe perguntar se era o mesmo sítio e como já estava a filmar pousei o telemóvel assim... mas não fecharam esta entrada... então ela voltou a entrar...

Agora já tapei e não dá pra ela ou outro animal subirem sem conseguirem descer.

E está tudo certo outra vez »

No final da partilha, Soraia deixou ainda uma reflexão para os seguidores:

«Moral da história? 1 - Tenho vizinhos incríveis E 2 - Treinar não é só sobre ter um corpo bonito. É sobre ter um corpo funcional que nos pode salvar em muitas situações. A nós e a quem nos rodeia.»

Nos comentários, o Instrutor Joaquim reagiu inicialmente com um coração, ao qual Soraia respondeu com humor: «só há uma forma de fazer». No entanto, foi a troca seguinte que mais chamou a atenção. Joaquim deixou um aviso sério: «... é bem! Vê lá se tens mais cuidado... isso podia ter corrido muito mal...» e Soraia respondeu na mesma linha descontraída: «ia querer chocolates no hospital». A interação não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários, muitos a apontar a química entre os dois.