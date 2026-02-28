Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

A dinâmica entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim deu que falar mesmo nos últimos dias da 1ª Companhia. E parece que essa cumplicidade entre recruta e militar ainda não morreu e até está bem viva.
É que os dois foram, novamente, apanhados a trocar mensagens atrevidas através das redes sociais. Soraia foi a primeira a meter-se com o instrutor, que ficou conhecido por nunca rir no reality show, da TVI. «Eu vi um sorriso?», perguntou a atriz. Soraia não ficou sem resposta: «Não sei. Viste? Com esses “lunetes” opacos dá para ver?», questionou Rodrigo Joaquim.
Os dois mostram, assim, ter uma boa amizade.