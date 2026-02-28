Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...» - Big Brother
Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...»

Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas» - Big Brother
Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas»

Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...» - Big Brother
Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...»

Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados» - Big Brother
Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados»

João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina» - Big Brother
João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina»

Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo» - Big Brother
Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo»

Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação» - Big Brother
Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação»

Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...» - Big Brother
Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...»

Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora - Big Brother
Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante - Big Brother

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão - Big Brother

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente - Big Brother
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto - Big Brother
«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele - Big Brother
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres - Big Brother
Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres

Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida - Big Brother
Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida

Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada» - Big Brother
Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada»

Marta Cardoso começa Extra com aviso sério - Big Brother
Marta Cardoso começa Extra com aviso sério

«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa - Big Brother
«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa

Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal - Big Brother
Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal

Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo» - Big Brother
Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo»

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço» - Big Brother
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Tudo desconfiado com o banho de Pedro. Concorrentes têm certeza sobre a verdade - Big Brother
Tudo desconfiado com o banho de Pedro. Concorrentes têm certeza sobre a verdade

Grávida de trigêmeos às 33 semanas? A teoria mirabolante sobre um segredo - Big Brother
Grávida de trigêmeos às 33 semanas? A teoria mirabolante sobre um segredo

Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...» - Big Brother
Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas - Big Brother

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar por voltarem a trocar indiretas atrevidas

A dinâmica entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim deu que falar mesmo nos últimos dias da 1ª Companhia. E parece que essa cumplicidade entre recruta e militar ainda não morreu e até está bem viva.

É que os dois foram, novamente, apanhados a trocar mensagens atrevidas através das redes sociais. Soraia foi a primeira a meter-se com o instrutor, que ficou conhecido por nunca rir no reality show, da TVI. «Eu vi um sorriso?», perguntou a atriz.  Soraia não ficou sem resposta: «Não sei. Viste? Com esses “lunetes” opacos dá para ver?», questionou Rodrigo Joaquim.

Os dois mostram, assim, ter uma boa amizade.   

 
