Soraia Sousa e Instrutor Joaquim voltam a dar que falar com troca de mensagens carinhosas

A amizade entre Soraia Sousa e o Instrutor Joaquim tem sido alvo de muitas suspeitas de romance, por alvo dos fãs e seguidores.

Nas redes sociais, a atriz tem partilhado vários momentos com aqueles que considera hoje uma espécie de segunda família. Entre as publicações, destacam-se também algumas trocas de mensagens com o Instrutor Joaquim, muitas delas em tom de brincadeira.

Depois de ver um vídeo criado pelos fãs, com vários momentos entre os dois, Soraia Sousa decidiu reagir e deixar uma mensagem mais pessoal. A ex-recruta começou por escrever: «Nem todo o remédio vem numa caixa», e acrescentou ainda: «Às vezes vem em forma de criatura que não se quer rir», escreveu, identificando o Instrutor Rodrigo Joaquim.

A resposta não tardou. Perante a menção, o Instrutor Joaquim reagiu e deixou também uma mensagem: «Criaturas com sorriso contagiante também possuem poderes terapêuticos».