Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

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Soraia Sousa e Instrutor Joaquim voltam a dar que falar. E tudo por causa de um comentário nas redes sociais.

Soraia Sousa ficou gravada na memória dos portugueses pela sua condição física e determinação na "1ª Companhia". Mas foi uma fotografia partilhada nas redes sociais, que voltou a colocar a atriz em destaque e o Instrutor Joaquim tratou de não deixar passar em branco.

Na imagem, Soraia aparece de biquíni preto, exibindo os abdominais definidos e uma condição física impressionante. A publicação rapidamente gerou reações, mas foi o comentário do Instrutor Joaquim que roubou as atenções: «Que calor!... Como é que suportaste tanta roupa?...»

A resposta do militar, bem-disposta e certeira, foi o suficiente para fazer os fãs enlouquecer.

Veja aqui a publicação: 

 

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