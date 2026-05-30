Vão viver momento único a dois. Soraia Sousa recebe convite especial de Instrutor Joaquim

Soraia Sousa recorreu às redes sociais para partilhar imagens de um momento que dificilmente esquecerá. E recebeu um convite tentador da parte do Instrutor Joaquim.

A finalista da 1.ª Companhia assinalou o Dia Nacional do Paraquedista e mostrou alguns dos momentos vividos ao lado de militares e paraquedistas. Veja todas as imagens na galeria acima.

Na legenda da publicação, Soraia não escondeu a emoção com a experiência: «Ganhei uma família. Que é muito linda e me mostrou como é que os paraquedistas festejam o respetivo dia. Muito respeito por todos, foi muito lindo», escreveu.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários, mas houve um em particular que não passou despercebido. O instrutor Rodrigo Joaquim deixou um convite direto à jovem: «Foste muito bem-vinda... Esta "base" também viveu a tua presença... Agora, vamos saltar, certo?», escreveu.

A resposta de Soraia Sousa não demorou a chegar e deixou os seguidores em entusiasmo: foi um sim!

A jovem respondeu afirmativamente, dando a entender que poderá estar prestes a enfrentar um dos maiores desafios da sua vida: um salto de paraquedas.

Soraia Sousa encanta com fotos em biquíni. E o comentário do Instrutor Joaquim deixa fãs em delírio

Soraia Sousa ficou gravada na memória dos portugueses pela sua condição física e determinação na "1ª Companhia". Mas foi uma fotografia partilhada nas redes sociais, que voltou a colocar a atriz em destaque e o Instrutor Joaquim tratou de não deixar passar em branco.

Na imagem, Soraia aparece de biquíni preto, exibindo os abdominais definidos e uma condição física impressionante. A publicação rapidamente gerou reações, mas foi o comentário do Instrutor Joaquim que roubou as atenções: «Que calor!... Como é que suportaste tanta roupa?...»

A resposta do militar, bem-disposta e certeira, foi o suficiente para fazer os fãs enlouquecer.