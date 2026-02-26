Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
João Jesus revela chamada privada com Soraia Sousa depois da 1ª Companhia: «Liguei-lhe e...»

João Jesus revela chamada privada com Soraia Sousa depois da 1ª Companhia: «Liguei-lhe e...» - Big Brother

João Jesus não escondeu a admiração por Soraia Sousa e contactou a ex-namorada após a final da 1ª Companhia.

Apesar do fim do namoro, João Jesus contou que fez questão de entrar em contacto com Soraia após o término do programa: «Liguei-lhe para lhe dar os parabéns pela prestação», explicou. O programa 1ª Companhia chegou ao fim na passada sexta-feira, 20 de fevereiro, e já tem vencedor: Rui Freitas. Já Soraia Sousa ficou em segundo lugar. 

O ator, que manteve uma relação com Soraia no passado, revelou à revista TV Guia que acompanhou a gala final e não escondeu a admiração pela ex-companheira: «Não ganhou, mas acredito que a Soraia teria sido uma justa vencedora», afirmou.

Mais do que o resultado final, o ator destaca o empenho da ex-namorada ao longo da competição. «Ela trabalhou mesmo muito para este programa. Sei que não venceu oficialmente, mas para mim ganhou pela entrega que demonstrou», sublinhou.

 

Soraia Sousa fala abertamente sobre fim da relação com o ator João Jesus. E diz o motivo

Depois de conquistar o segundo lugar na final de «1.ª Companhia», da TVI, Soraia Sousa marcou presença no «Dois às 10», no dia 23 de fevereiro, para a sua primeira grande conversa em televisão. Entre memórias da experiência na base de Bucelas e reflexões pessoais, a atriz falou sem filtros sobre os rumores de flirt com o instrutor Joaquim e sobre o fim da relação com o ator João Jesus.

O fim da relação com João Jesus

Soraia Sousa falou do término da relação com João Jesus, com quem esteve cinco anos e viveu uma história discreta e sólida. A entrada em «1.ª Companhia» aconteceu poucos meses depois da separação.

«Eu estive com o João cinco anos e nós damo-nos muito bem, vivemos juntos durante cinco anos e eu também conheço o João. Mesmo que mexessem, ele ia-me defender como eu o defendo», garantiu.

Já fora da base, os dois voltaram a falar. «Já falámos. Em relação a ele, eu estava muito tranquila, porque ele conhece-me, eu conheço-o», revelou.

Sobre o fim da relação, a atriz fez questão de sublinhar a maturidade de ambos: «Eu acho que é a maturidade e é nós gostarmos muito um do outro. Eu respeito muito o João, para mim é um dos melhores atores que nós temos, respeito muito o trabalho dele, respeito muito a família dele, adoro-os a todos. Nada correu mal. Foi um motivo, mas não houve nada de grave».

Sem discussões intensas ou conflitos públicos, o término aconteceu por «alguns motivos», mas sempre com respeito: «Nunca houve aquelas discussões gigantes. Eu tenho muito respeito por ele, sei que ele também tem por mim, portanto sei que ele me ia defender cá fora», concluiu.

A próximidade ao instrutor Joaquim

À conversa com Cristina Ferreira, a cumplicidade com o instrutor Joaquim foi um dos temas inevitáveis. «Há um instrutor, em particular, que se foi dizendo que havia um encantamento… Soraia em relação ao instrutor Joaquim. Não houve?», questionou a apresentadora.

Bem disposta, Soraia abriu o jogo: «Que eu saiba não, mas é assim, eu tive tantos namorados… que na verdade não aproveitei foi nenhum», atirou, em tom de brincadeira. E recordou ainda um comentário feito dentro da casa: «Filipe disse que eu era a namoradinha de Portugal».

A atriz explicou que a proximidade começou logo nas primeiras semanas: «Isto começou com o Rodrigo [Castelhano], damo-nos super bem (…) é super-respeitador. Ali dentro, naquele contexto, nunca ninguém foi demasiado. Enquanto não há maldade, está tudo ok. Depois ele saiu, ouvi qualquer coisa do Nuno Janeiro. Agora o instrutor Joaquim. Realmente eu vejo os vídeos e, vendo aqueles vídeos, eu estou completamente apaixonada!», confessou, entre gargalhadas.

Cristina Ferreira ainda insistiu: «Não podes estar e só não sabes?» Soraia respondeu sem perder o humor: «Eu acho que não, não sei, vou pensar!»

Um empurrão e muitos “sorrisinhos”: Clima entre Soraia e Instrutor Joaquim deixa redes sociais “on fire”

O último treino antes da grande final ficou marcado por um momento que não passou despercebido. Na noite de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, Soraia e o Instrutor Joaquim protagonizaram uma série de trocas de sorrisos e brincadeiras que rapidamente alimentaram as especulações nas redes sociais.

Na pista de obstáculos, a recruta mostrou-se particularmente à vontade com o militar: num momento de descontração, empurrou o Instrutor Joaquim e conseguiu arrancar-lhe um sorriso. O gelo, aparentemente, estava quebrado e os sorrisos que se seguiram e as picardias entre os dois não deixaram ninguém indiferente.

Nas redes sociais, os fãs do programa já não têm dúvidas: para muitos, a cumplicidade entre os dois vai além de uma simples amizade a nascer. Os comentários multiplicam-se e o tema tornou-se um dos mais falados do momento. Resta saber se, depois da final, esta história terá um novo capítulo.

Veja aqui o video do momento em questão: 

 

