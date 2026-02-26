João Jesus revela chamada privada com Soraia Sousa depois da 1ª Companhia: «Liguei-lhe e...»

Apesar do fim do namoro, João Jesus contou que fez questão de entrar em contacto com Soraia após o término do programa: «Liguei-lhe para lhe dar os parabéns pela prestação», explicou. O programa 1ª Companhia chegou ao fim na passada sexta-feira, 20 de fevereiro, e já tem vencedor: Rui Freitas. Já Soraia Sousa ficou em segundo lugar.

O ator, que manteve uma relação com Soraia no passado, revelou à revista TV Guia que acompanhou a gala final e não escondeu a admiração pela ex-companheira: «Não ganhou, mas acredito que a Soraia teria sido uma justa vencedora», afirmou.

Mais do que o resultado final, o ator destaca o empenho da ex-namorada ao longo da competição. «Ela trabalhou mesmo muito para este programa. Sei que não venceu oficialmente, mas para mim ganhou pela entrega que demonstrou», sublinhou.

Depois de conquistar o segundo lugar na final de «1.ª Companhia», da TVI, Soraia Sousa marcou presença no «Dois às 10», no dia 23 de fevereiro, para a sua primeira grande conversa em televisão. Entre memórias da experiência na base de Bucelas e reflexões pessoais, a atriz falou sem filtros sobre os rumores de flirt com o instrutor Joaquim e sobre o fim da relação com o ator João Jesus.

O fim da relação com João Jesus

Soraia Sousa falou do término da relação com João Jesus, com quem esteve cinco anos e viveu uma história discreta e sólida. A entrada em «1.ª Companhia» aconteceu poucos meses depois da separação.

«Eu estive com o João cinco anos e nós damo-nos muito bem, vivemos juntos durante cinco anos e eu também conheço o João. Mesmo que mexessem, ele ia-me defender como eu o defendo», garantiu.

Já fora da base, os dois voltaram a falar. «Já falámos. Em relação a ele, eu estava muito tranquila, porque ele conhece-me, eu conheço-o», revelou.

Sobre o fim da relação, a atriz fez questão de sublinhar a maturidade de ambos: «Eu acho que é a maturidade e é nós gostarmos muito um do outro. Eu respeito muito o João, para mim é um dos melhores atores que nós temos, respeito muito o trabalho dele, respeito muito a família dele, adoro-os a todos. Nada correu mal. Foi um motivo, mas não houve nada de grave».

Sem discussões intensas ou conflitos públicos, o término aconteceu por «alguns motivos», mas sempre com respeito: «Nunca houve aquelas discussões gigantes. Eu tenho muito respeito por ele, sei que ele também tem por mim, portanto sei que ele me ia defender cá fora», concluiu.

A próximidade ao instrutor Joaquim

À conversa com Cristina Ferreira, a cumplicidade com o instrutor Joaquim foi um dos temas inevitáveis. «Há um instrutor, em particular, que se foi dizendo que havia um encantamento… Soraia em relação ao instrutor Joaquim. Não houve?», questionou a apresentadora.

Bem disposta, Soraia abriu o jogo: «Que eu saiba não, mas é assim, eu tive tantos namorados… que na verdade não aproveitei foi nenhum», atirou, em tom de brincadeira. E recordou ainda um comentário feito dentro da casa: «Filipe disse que eu era a namoradinha de Portugal».

A atriz explicou que a proximidade começou logo nas primeiras semanas: «Isto começou com o Rodrigo [Castelhano], damo-nos super bem (…) é super-respeitador. Ali dentro, naquele contexto, nunca ninguém foi demasiado. Enquanto não há maldade, está tudo ok. Depois ele saiu, ouvi qualquer coisa do Nuno Janeiro. Agora o instrutor Joaquim. Realmente eu vejo os vídeos e, vendo aqueles vídeos, eu estou completamente apaixonada!», confessou, entre gargalhadas.

Cristina Ferreira ainda insistiu: «Não podes estar e só não sabes?» Soraia respondeu sem perder o humor: «Eu acho que não, não sei, vou pensar!»

Um empurrão e muitos “sorrisinhos”: Clima entre Soraia e Instrutor Joaquim deixa redes sociais “on fire”

O último treino antes da grande final ficou marcado por um momento que não passou despercebido. Na noite de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, Soraia e o Instrutor Joaquim protagonizaram uma série de trocas de sorrisos e brincadeiras que rapidamente alimentaram as especulações nas redes sociais.

Na pista de obstáculos, a recruta mostrou-se particularmente à vontade com o militar: num momento de descontração, empurrou o Instrutor Joaquim e conseguiu arrancar-lhe um sorriso. O gelo, aparentemente, estava quebrado e os sorrisos que se seguiram e as picardias entre os dois não deixaram ninguém indiferente.

Nas redes sociais, os fãs do programa já não têm dúvidas: para muitos, a cumplicidade entre os dois vai além de uma simples amizade a nascer. Os comentários multiplicam-se e o tema tornou-se um dos mais falados do momento. Resta saber se, depois da final, esta história terá um novo capítulo.