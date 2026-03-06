Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

A atriz Soraia Sousa recordou nas redes sociais um momento marcante que viveu recentemente e que descreveu como uma verdadeira superação pessoal. Esta quarta-feira, 4 de setembro, partilhou no Instagram várias imagens dessa experiência, que incluiu a sua primeira tentativa de escalada.

Na legenda da publicação, a participante da 1.ª Companhia, reality show da TVI, falou do orgulho em ter conseguido ultrapassar o medo das alturas e deixou um agradecimento especial aos instrutores do programa.

«A felicidade de quem já controla o medo de alturas e experimentou escalada pela primeira vez», escreveu, dirigindo-se diretamente a Rodrigo Joaquim, Paulo Andrade, Bruno Marques e João Moutinho, a quem agradeceu pelo apoio ao longo do desafio.

A publicação não passou despercebida a Rodrigo Joaquim, instrutor do formato, que reagiu nos comentários com uma mensagem bem-humorada: “Tudo se paga! Próximo nível: o céu não é o limite, é o ponto de partida”.

Soraia Sousa entrou na brincadeira e respondeu de imediato, lançando um novo desafio: “Já disse que quero o salto! Data, hora!”. A resposta de Rodrigo Joaquim também não tardou: “Calma! Antes, tens de passar nos psicotécnicos”.

Também Bruno Marques deixou palavras de reconhecimento à atriz, elogiando a forma como encarou a experiência: “Camarada, amiga Soraia… Já não me deves nada. Tudo já foi pago, sem tu saberes, com toda a tua entrega, o espírito de corpo e a dedicação com que te lançaste ao desafio”.

Já Paulo Andrade optou por uma reação mais descontraída, brincando com a destreza demonstrada por Soraia Sousa na escalada: “Uma autêntica osga… E a sorrir, de certeza… Beijinho”.