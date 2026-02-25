Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Terminada a sua participação na 1.ª Companhia, Soraia Sousa já tem regresso marcado à representação, agendado para o final de fevereiro. Nas redes sociais, a atriz partilhou pormenores do projeto que integrava antes de entrar no reality show da TVI.

Soraia Sousa estava em cena com o espetáculo imersivo 'A Morte do Corvo', há três anos no antigo Hospital Militar da Estrela, em Lisboa. A entrada no reality show só veio dar ainda mais destaque ao seu talento como atriz, não só no teatro imersivo, como também na ficção nacional, destacando a novela 'Fazenda' da TVI, na qual Soraia fez parte.

Depois de ter explicado em live no que consiste a peça de teatro e de ter afirmado voltar já no dia 28, Soraia falou da sua personagem: Hélène. A ex-recrita fez questão de agradecer a Ema (Sofia Fonseca), que assumiu a personagem durante a sua ausência: sem ela, garantiu, não teria sido possível participar na 1.ª Companhia.