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Tragédia no mundo dos realities: Concorrente obrigado a amputar perna após acidente grave

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O caso está a chocar o mundo.

O mundo dos realities está em choque com uma tragédia que assolou o programa 'Survivor', na Grécia. O concorrente Stavros Floros ficou gravemente ferido durante um passeio de barco na República Dominicana, num acidente que levou à amputação parcial da sua perna e à suspensão do programa. 

Segundo o 'Toronto Sun', tudo aconteceu durante uma pausa nas gravações, nas proximidades da Ilha Saona, um dos destinos turísticos mais conhecidos da República Dominicana. As autoridades locais e a produtora do programa dizem que Floros estava a praticar pesca submarina quando foi atingido por uma embarcação turística.

De acordo com o comunicado oficial, citado pelo referido jornal, o concorrente estaria “a mergulhar sem bóia de sinalização numa zona frequentemente utilizada por embarcações turísticas”, tendo sido “atingido acidentalmente” por um barco.

Os relatos confirmam que Stavros Floros sofreu ferimentos extremamente graves nas pernas devido às hélices do motor da embarcação. Entre as lesões registadas encontram-se a amputação parcial da perna esquerda e um trauma severo no tornozelo direito.

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O caso gerou forte reacção nas redes sociais e levantou questões sobre as condições de segurança associadas às actividades extracurriculares realizadas durante as pausas das filmagens. Muitos espectadores e comentadores pedem agora regras mais rigorosas para garantir a protecção dos concorrentes. 

A produtora AcunMedya garantiu estar a colaborar plenamente com as autoridades dominicanas na investigação do sucedido. Entretanto, fãs do programa têm deixado milhares de mensagens de apoio e solidariedade a Stavros Floros nas plataformas digitais.

Temas: Stavros Floros Surviver Grécia Tragédia

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