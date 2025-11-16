Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Dançarino de 36 anos morre atropelado por camião enquanto verificava avaria no carro novo. Vídeo mostra o momento trágico

Sudheendra, um dançarino de 36 anos, conhecido pela participação em vários reality shows televisivos na Índia, morreu após ser atropelado por um camião enquanto verificava um problema no seu carro novo, numa estrada perto de Bengaluru.

O acidente ocorreu na terça-feira, perto de Pemmanahalli, no distrito de Nelamangala. Sudheendra, a vítima, tinha acabado de comprar um Maruti Suzuki Eeco e seguia de Bengaluru para Tyamagondlu, no distrito rural de Bengaluru, para mostrar o veículo ao irmão. Durante o percurso, apercebeu-se de uma possível avaria e decidiu parar no acostamento para avaliar a situação.

Um vídeo registado no local mostra o carro estacionado no lado da estrada e Sudheendra junto à porta lateral. À distância vê-se um camião a aproximar-se em linha reta. Sem motivo aparente, o camião desvia-se ligeiramente em direção ao veículo. A vítima parece aperceber-se do perigo, mas fica imóvel nos segundos finais. O impacto foi violento: o camião prensou o dançarino contra o automóvel e, numa manobra tardia, virou subitamente à esquerda.

O motorista abrandou e parou alguns metros depois, com Sudheendra já caído na estrada. O dançarino morreu no local, devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a polícia da esquadra de Dabaspete, o condutor do camião fugiu imediatamente após o acidente, mas acabou detido horas mais tarde. “O motorista afirmou que adormeceu ao volante. Estamos a investigar a veracidade dessa alegação”, disse um agente da polícia citado pela imprensa local.

O caso está a gerar forte comoção nas redes sociais, especialmente após a divulgação do vídeo do acidente.

Veja o vídeo.