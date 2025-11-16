Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Ao Minuto

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

00:32
Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações
05:46

Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações

00:15
Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa
09:16

Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa

00:15
Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

23:53
«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo
05:13

«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo

23:51
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

23:47
Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

23:43
«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'
01:23

«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'

23:41
A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência
08:52

A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência

23:31
«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa
03:14

«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa

23:26
Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...»
06:14

Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...»

23:18
O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo
01:32

O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo

23:12
Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém
03:35

Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém

23:06
Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite
01:21

Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite

23:04
Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva
01:08

Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

22:56
Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»
04:55

Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»

22:54
Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente
02:44

Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente

22:46
«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana
05:48

«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana

22:44
Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»
03:57

Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»

22:42
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

22:36
Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono
02:57

Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono

22:24
«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana
01:31

«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana

22:22
Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite
04:02

Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite

22:19
O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente
01:47

O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente

22:07
Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa
04:00

Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa

Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico - Big Brother
Capa artigo

Dançarino de 36 anos morre após ser atropelado por um camião numa estrada perto de Bengaluru. O vídeo mostra o momento do acidente. O motorista foi detido.

Dançarino de 36 anos morre atropelado por camião enquanto verificava avaria no carro novo. Vídeo mostra o momento trágico

Sudheendra, um dançarino de 36 anos, conhecido pela participação em vários reality shows televisivos na Índia, morreu após ser atropelado por um camião enquanto verificava um problema no seu carro novo, numa estrada perto de Bengaluru.

O acidente ocorreu na terça-feira, perto de Pemmanahalli, no distrito de Nelamangala. Sudheendra, a vítima, tinha acabado de comprar um Maruti Suzuki Eeco e seguia de Bengaluru para Tyamagondlu, no distrito rural de Bengaluru, para mostrar o veículo ao irmão. Durante o percurso, apercebeu-se de uma possível avaria e decidiu parar no acostamento para avaliar a situação.

Um vídeo registado no local mostra o carro estacionado no lado da estrada e Sudheendra junto à porta lateral. À distância vê-se um camião a aproximar-se em linha reta. Sem motivo aparente, o camião desvia-se ligeiramente em direção ao veículo. A vítima parece aperceber-se do perigo, mas fica imóvel nos segundos finais. O impacto foi violento: o camião prensou o dançarino contra o automóvel e, numa manobra tardia, virou subitamente à esquerda.

O motorista abrandou e parou alguns metros depois, com Sudheendra já caído na estrada. O dançarino morreu no local, devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a polícia da esquadra de Dabaspete, o condutor do camião fugiu imediatamente após o acidente, mas acabou detido horas mais tarde. “O motorista afirmou que adormeceu ao volante. Estamos a investigar a veracidade dessa alegação”, disse um agente da polícia citado pela imprensa local.

O caso está a gerar forte comoção nas redes sociais, especialmente após a divulgação do vídeo do acidente.

Veja o vídeo.

 

Quase irreconhecível. Ex-concorrente submete-se a cirurgia para emagrecer e os resultados impressionam

Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

Joana Diniz passa por momento transformador: «Chorei tanto (...) Depois desse dia eu renasci»
