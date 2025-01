Polémica revive-se! Susana Dias Ramos comenta com ironia o regresso de Daniela Santos ao Secret Story Desafio Final: «Hoje já durmo melhor!»

Susana Dias Ramos reage com ironia à entrada de Daniela Santos no Secret Story - Desafio Final.

A estreia do Secret Story - Desafio Final trouxe Daniela Santos de volta ao ecrã, e Susana Dias Ramos não deixou a novidade passar em branco.

Conhecida pela sua participação polémica no Dilema, Daniela Santos marcou presença no programa com momentos que geraram controvérsia, incluindo um confronto aceso com os comentadores Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira. Agora, com a Daniela Santos de regresso à casa do Secret Story, as reações foram inevitáveis e bastante polémicas nas redes sociais.

Susana Dias Ramos, utilizou o Instagram para reagir com sarcasmo à presença da concorrente nesta nova edição: «Fico muito contente de saber que o trauma já passou! Hoje, já durmo melhor!», escreveu no Instagram, com intuito de relembrar os acontecimentos passados entre ambas.

Relembre-se do confronto no Dilema:

Susana Dias Ramos começou por confrontar a finalista em direto do Dilema: «Detestei o teu jogo. O David acreditou mesmo que era de verdade a amizade que tu e ele nutriam e aquilo que eu senti, é só a minha opinião, é que tu o traíste».

A comentadora criticou ainda as atitudes de Daniela Santos com David Diamond: «Isso para mim é vergonhoso, num jogo ou fora do jogo. (…) Ele começou a reagir às vossas provocações, os teus tangos, os teus «olé’s», os teus revirar de olhos, o teu olhar enojado constantemente que tiveste ao longo do jogo foi, para mim, detestável».