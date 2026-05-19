Insólito. A história inacreditável que chocou Susana Dias Ramos: «Envolvi-me com o meu cunhado três vezes e engravidei»

Susana Dias Ramos tem um podcast online chamado ‘100 Tabus’, onde partilha diversos casos de pessoas que lhe colocam dúvidas e pedem ajuda.

Durante um desses episódios, a psicóloga leu a mensagem anónima de uma seguidora que confessou estar a viver um verdadeiro drama familiar: alegadamente esta internauta envolveu-se com o próprio cunhado por três vezes e acabou por engravidar. O detalhe mais chocante? A irmã da autora da mensagem também está grávida do mesmo homem.

«Envolvi-me com o meu cunhado três vezes. Foram só três vezes, mas engravidei. Estou grávida e a minha irmã também. Estou a sofrer muito, conto ou faço o quê? Anónimo, por favor», leu Susana Dias Ramos.

Perante o relato, a psicóloga, que já foi comentadora dos reality shows da TVI, não escondeu o espanto e reagiu de forma direta: “Como assim envolvi-me com o cunhado três vezes? A menina escorregou numa banana e foi caindo em câmara lenta uma vez, duas vezes, três vezes?”, atirou, visivelmente surpreendida.

Depois, Susana Dias Ramos considerou que a autora da mensagem não tem outra alternativa senão contar a verdade à família. “Como é que se vai deixar ficar numa situação em que engana a sua irmã e engana a família?”, questionou.

“O que é que aconteceu para se envolver três vezes com o seu cunhado, marido da sua irmã? Que respeito tem pela sua irmã, pelo seu cunhado e por si mesma?”.

Apesar do tom crítico, terminou com um conselho: que a mulher consiga organizar os seus pensamentos e enfrentar as consequências, recordando que existe “outra mulher grávida envolvida” em toda esta história.