Ex-concorrente de Reality Show da TVI surpreende com mudança de emprego inesperada. E há uma farda incluída

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A ex-concorrente partilhou a novidade nas redes sociais e surpreendeu tudo e todos.

Tamara Rocha, ex-concorrente de O Triângulo, continua a surpreender os seguidores nas redes sociais, e desta vez a novidade vai muito além das partilhas do dia a dia. Na tarde de quinta-feira, dia 16 de abril, a jovem revelou uma mudança radical de profissão que deixou toda a gente de boca aberta.

Nas fotografias publicadas, Tamara aparece a vestir orgulhosamente a farda da Polícia Municipal de Barcelos, confirmando assim a grande novidade. A publicação rapidamente se encheu de reações, com fãs e amigos a inundar os comentários com mensagens de carinho e admiração.

Entre as reações que mais se destacaram esteve a de Maria Botelho Moniz, que comentou com um «What?!», mostrando-se igualmente surpreendida pela novidade.

Veja aqui a publicação:

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