Ex-concorrente de reality show da TVI surge irreconhecível após mudança física

Tamara Rocha voltou a captar atenções nas redes sociais ao revelar a impressionante mudança física que conquistou nos últimos tempos.

A antiga concorrente de O Triângulo partilhou um registo comparativo entre uma fotografia antiga e uma imagem atual, onde surge visivelmente mais magra e em excelente forma física. A publicação rapidamente gerou várias reações entre os seguidores, que elogiaram a sua dedicação e evolução.

Na descrição da publicação, Tamara Rocha destacou o esforço e a disciplina por detrás da transformação: «Não foi sorte, foi esforço. Não foi motivação todos os dias, foi disciplina mesmo nos dias difíceis».

A ex-concorrente acrescentou ainda que cada treino, cada escolha e cada pequena vitória fizeram parte do processo, deixando também uma mensagem de incentivo a quem está a iniciar uma mudança semelhante: «Se estás no início do teu processo: continua. Um dia vais olhar para trás e agradecer por não teres parado».

Veja as imagens da transformação de Tamara Rocha na nossa galeria.