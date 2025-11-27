Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Tatiana Boa Nova está grávida do segundo filho e tem partilhado com os fãs vários detalhes sobre esta fase da sua vida. Agora, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother fez um desabafo profundo sobre alguns comentários que tem recebido durante a gravidez, e alerta para o facto de serem muito inconvenientes.

«Estes são só alguns exemplos de frases que me têm dito, que, às vezes sei que não são por mal, mas nem sempre cai tão bem! Outros exemplos vou deixar abaixo na descrição! Lembrem-se sempre, nenhuma gravidez é igual, nem de nós próprias, muito menos de umas mulheres para as outras! Cada uma no seu corpo, cada uma no seu tempo, cada uma com um ser diferente dentro de nós! ❤️ Pessoas que já são mães, as vezes pensam que por terem a sua experiência, sabem tudo e podem dizer tudo, mas não funciona igual para todas! Evitem dizer coisas do género», começou por escrever Tatiana Boa Nova, na legenda da publicação.

Depois de mostrar alguns dos exemplos dos comentários que ouve e lê sobre questões relacionadas com o parto, o pós-parto, a amamentação e a barriga, a mulher de Ruben Boa Nova apelou a que todos sejam mais empáticos.

«Cada grávida gera uma vida, e nós mães queremos e desejamos sempre o melhor para os nossos bebés! Tanto na gravidez como ao longo da vida! Deixem cada um ser feliz a sua maneira, com as suas escolhas! A partilha de experiências e informação é importante SIM, mas de uma forma ponderada, sem julgamentos e manias de que tudo sabemos!», findou.

Tatiana Boa Nova e Ruben Boa Nova vão ser pais pela segunda vez, de um menino, Rodrigo. O nascimento está previsto para dezembro. Os ex-concorrentes de reality shows da TVI são ainda pais de Lourenço, de seis anos.