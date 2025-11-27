Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Ao Minuto

Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar» - Big Brother
06:51

17:27
«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês - Big Brother
02:46

17:22
«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro - Big Brother
09:52

17:02
Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas - Big Brother
07:56

16:53
Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral - Big Brother
09:01

16:31
Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir» - Big Brother
10:23

16:07
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados - Big Brother

16:06
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente - Big Brother
03:04

16:01
«Não havia razão para este papelzinho de vítima»: Ana ‘desmascara’ Leandro - Big Brother
09:54

15:45
«Tem vergonha nessa cara. Sabes o que é coragem?»: Leandro lança farpas afiadas a Liliana - Big Brother
06:58

15:43
«Tu de original não tens nada»: Fábio pega-se com Leandro - Big Brother
08:30

15:19
Leandro vai contra Fábio e Liliana: «Quando eu me passar…» - Big Brother
04:17

15:15
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador' - Big Brother

14:47
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro - Big Brother
02:07

14:41
‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa - Big Brother
01:54

14:40
Inês dá workshop de massagens e as duplas dão logo que falar. Sobretudo a de Pedro… - Big Brother
04:20

14:36
Discussão sem fim e ânimos exaltados: Decisão de Liliana continua a ser tema e Ana não perdoa - Big Brother
10:33

14:32
Liliana acabou a relação num «ato de coragem»? Concorrentes discordam e o caos instala-se - Big Brother
09:11

14:19
Leandro em picardia com os colegas: «Eu dou o exemplo (…) imitação barata» - Big Brother
03:40

14:17
Liliana: «O Pedro ficava melhor calado (…) se acha que vai ganhar por se meter no meio de um casal…» - Big Brother
02:03

14:14
Fábio para Liliana: «Tem valores e princípios para tentar destruir uma relação que estás a construir?» - Big Brother
04:09

14:12
Fábio e Liliana têm nova teoria: «Faz todo o sentido serem meios-irmãos» - Big Brother
06:56

14:06
Pedro sem arrependimentos: «Acabava por me ofuscar, tive que arregaçar as mangas e pôr-me ao trabalho» - Big Brother
03:58

14:04
Marisa sobre Dylan: «Arrependo-me de ter julgado o namoro dele com a Inês» - Big Brother
03:38

13:27
Fábio desculpa-se perante Bruna e mostra-se arrependido: «Coisas que eu te disse...» - Big Brother
03:24

Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

  • Secret Story
  • Há 58 min
Grávida, Tatiana Boa Nova partilha algumas mensagens que tem ouvido e lido e alerta os fãs para serem mais empáticos.

Tatiana Boa Nova está grávida do segundo filho e tem partilhado com os fãs vários detalhes sobre esta fase da sua vida. Agora, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother fez um desabafo profundo sobre alguns comentários que tem recebido durante a gravidez, e alerta para o facto de serem muito inconvenientes.

«Estes são só alguns exemplos de frases que me têm dito, que, às vezes sei que não são por mal, mas nem sempre cai tão bem! Outros exemplos vou deixar abaixo na descrição! Lembrem-se sempre, nenhuma gravidez é igual, nem de nós próprias, muito menos de umas mulheres para as outras! Cada uma no seu corpo, cada uma no seu tempo, cada uma com um ser diferente dentro de nós! ❤️ Pessoas que já são mães, as vezes pensam que por terem a sua experiência, sabem tudo e podem dizer tudo, mas não funciona igual para todas! Evitem dizer coisas do género», começou por escrever Tatiana Boa Nova, na legenda da publicação.

Depois de mostrar alguns dos exemplos dos comentários que ouve e lê sobre questões relacionadas com o parto, o pós-parto, a amamentação e a barriga, a mulher de Ruben Boa Nova apelou a que todos sejam mais empáticos. 

«Cada grávida gera uma vida, e nós mães queremos e desejamos sempre o melhor para os nossos bebés! Tanto na gravidez como ao longo da vida! Deixem cada um ser feliz a sua maneira, com as suas escolhas! A partilha de experiências e informação é importante SIM, mas de uma forma ponderada, sem julgamentos e manias de que tudo sabemos!», findou.

Tatiana Boa Nova e Ruben Boa Nova vão ser pais pela segunda vez, de um menino, Rodrigo. O nascimento está previsto para dezembro. Os ex-concorrentes de reality shows da TVI são ainda pais de Lourenço, de seis anos.

