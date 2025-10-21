Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Tatiana Boa Nova «não ganhou para o susto» quando escorregou nas escadas de sua casa e acabou mesmo por cair, grávida do seu segundo filho.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais da ex-concorrente do Secret Story, que se mostrou assustada com o episódio, que apesar de não ter sido grave, deixou algumas mazelas.

«A minha segunda-feira podia ter acabado normalmente! Mas não. Depois de um dia cansada, quase sem energia, enquanto arrumava a cozinha e vim por o lixo cá fora, escorreguei, bati com o coxis e as costas na quina das escadas e o dia conseguiu terminar pior! Felizmente não bati com a barriga, mas não ganhei para o susto», escreveu na legenda do vídeo.

Num outro storie, já depois do susto, Tatiana deu novidades do seu estado de saúde: «Obrigado a todas/todos pelas mensagens. Estou bem, apenas sinto as costas doridas (normal)».

«Isto para mim seria uma coisa normal e eu estaria a rir-me de mim mas, desta vez, com um bebé na barriga o cenário é bem diferente. Fiquei assustada, pensei em mil e um cenários para uma queda. Amanhã é um novo dia e eu só quero que corra melhor que o de hoje», rematou Tatiana Boa Nova.

