Tatiana Boa Nova partilha momento íntimo com os filhos: a foto que está a emocionar todos

Ruben e Tatiana Boa Nova são um dos casais mais emblemáticos dos reality shows da TVI. Seis anos após o nascimento de Lourenço, o casal anunciou na passada sexta-feira, 5 de dezembro, a chegada do segundo filho: Rodrigo. Nas redes sociais, os ex-concorrentes têm partilhado a felicidade do nascimento do bebé com os seguidores.

Ainda no hospital, Tatiana Boa Nova, assinalou o primeiro encontro entre os irmãos com uma fotografia comovente publicada nos stories do Instagram. «Não me belisquem, não quero acordar! Estou a viver o sonho de ser mãe de dois», escreveu ex-concorrente na legenda da fotografia onde surge ao lado dos dois filhos.