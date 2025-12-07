Tatiana Boa Nova partilha momento íntimo com os filhos: a foto que está a emocionar todos

Ao Minuto

19:21
«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite - Big Brother

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

10:49
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes - Big Brother
02:21

«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

10:17
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro - Big Brother
02:39

Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro

10:03
Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h - Big Brother
03:08

Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h

00:52
Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto - Big Brother
01:47

Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto

00:33
Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre - Big Brother
01:18

Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre

22:55
Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste - Big Brother
04:02

Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste

22:27
Fabio revoltado com atitudes de Liliana para com Pedro: «Tu continuas a dar-lhe palco» - Big Brother
03:53

Fabio revoltado com atitudes de Liliana para com Pedro: «Tu continuas a dar-lhe palco»

22:25
«Que arranques logo daqui para fora»: Liliana e Pedro envolvem-se em forte troca de galhardetes - Big Brother
03:35

«Que arranques logo daqui para fora»: Liliana e Pedro envolvem-se em forte troca de galhardetes

21:35
«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão - Big Brother
03:57

«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão

21:14
«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim - Big Brother
03:21

«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim

21:08
Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro - Big Brother
05:55

Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro

21:03
A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes - Big Brother
05:55

A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes

20:57
Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho - Big Brother
03:29

Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho

19:00
Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa - Big Brother
08:19

Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa

18:15
Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3 - Big Brother
02:08

Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3

18:15
Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem» - Big Brother
02:34

Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem»

18:11
Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3 - Big Brother
02:16

Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3

18:05
Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta - Big Brother
03:05

Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta

18:04
Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma» - Big Brother
10:23

Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma»

17:47
Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele» - Big Brother
04:25

Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele»

17:41
Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim - Big Brother
03:05

Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim

17:37
Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa» - Big Brother
03:39

Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa»

17:34
Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora» - Big Brother
05:46

Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora»

17:24
Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair» - Big Brother
02:59

Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair»

Tatiana Boa Nova partilha momento íntimo com os filhos: a foto que está a emocionar todos

  • Secret Story
  • Há 1h e 31min
Tatiana Boa Nova partilha momento íntimo com os filhos: a foto que está a emocionar todos - Big Brother

Tatiana Boa Nova partilhou a primeira fotografia com os dois filhos e está a derreter as redes sociais.

Ruben e Tatiana Boa Nova são um dos casais mais emblemáticos dos reality shows da TVI. Seis anos após o nascimento de Lourenço, o casal anunciou na passada sexta-feira, 5 de dezembro, a chegada do segundo filho: Rodrigo. Nas redes sociais, os ex-concorrentes têm partilhado a felicidade do nascimento do bebé com os seguidores.

Ainda no hospital, Tatiana Boa Nova, assinalou o primeiro encontro entre os irmãos com uma fotografia comovente publicada nos stories do Instagram. «Não me belisquem, não quero acordar! Estou a viver o sonho de ser mãe de dois», escreveu ex-concorrente  na legenda da fotografia onde surge ao lado dos dois filhos.

Veja aqui a imagem:

