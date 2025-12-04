Já nasceu o segundo filho de Ruben e Tatiana Boa Nova! Veja a primeira imagem do casal com o bebé

Grávida e radiante: Tatiana Boa Nova exibe barrigão e partilha detalhe único que envolve o filho mais velho

Há motivos para celebrar na família Boa Nova. Ruben e Tatiana, o casal de ex-concorrentes que conquistou o público nos reality shows da TVI, anunciaram esta sexta-feira o nascimento do segundo filho.

A novidade foi partilhada através de uma fotografia ternurenta, captada ainda no hospital, na qual se vê Tatiana com o bebé ao colo e Ruben ao lado, visivelmente emocionado. Um momento íntimo e carregado de amor que rapidamente conquistou as redes sociais.

Na legenda, o casal escreveu apenas e de forma simples, mas cheia de significado: “Bem-vindo Rodrigo Boa Nova 🤎👶🏻”

A chegada do pequeno Rodrigo deixou seguidores e amigos rendidos, e as reações multiplicaram-se em poucos minutos.

Entre os comentários, destacam-se: “Parabéns!!! Muita saúde”, “Que alegria, que perfeição!! Parabéns meus queridos”, “Rodrigo, lindo nome… Que Deus cuide de vocês e os guarde sempre. Parabéns a todos”, “Tão feliz por vocês, meus amores. Muitas felicidades, família mais maravilhosa” ou “Tão bom!! Parabéns! Felicidades, família linda”.

O casal, que já é pai de Ari, volta agora a viver a emoção da maternidade e paternidade, envolvido no carinho de uma comunidade que os acompanha desde o início da sua trajetória televisiva.