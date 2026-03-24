Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Tatiana Boa Nova recordou a experiência que viveu ao lado do então namorado, Rúben Boa Nova, no Secret Story 3. Os dois entraram como um casal, mas tinham de o esconder de todos, pois era esse o segredo de ambos.

À luz dos últimos acontecimentos que envolvem Eva e Diogo - um casal do Secret Story 10 - a ex-concorrente deu o seu testemunho sobre a forma intensa e genuína com que viveu a experiência na altura.

«9 dias... 9 dias foram quantos o nosso segredo durou! Se eu sabia jogar? Não, se o jogo e o dinheiro eram tudo para mim naquele momento? Não! Se eu aguentava ver o meu namorado próximo de outras raparigas? Também não e quem me acompanha a alguns anos sabe perfeitamente que eu era ciumenta, insegura, inocente...», escreveu.

A agora mulher e mãe dos filhos de Rúben Boa Nova continuou: «Se a casa dos segredos foi das melhores coisas que me aconteceram? Sem dúvida! Ali aprendi a controlar-me, cresci, e consegui fortalecer ainda mais a minha relação!».

«Tenho pena que com o passar dos anos este programa tenha perdido a essência e que hoje em dia todos os concorrentes que pra lá entram vão com um tipo de JOGO estudado!», lamentou a ex-concorrente.

A nortenha rematou: «Para nós, naquela altura era simplesmente a vida real! A palavra jogo nem nunca passou pelas nossas cabeças! Éramos nós, sem filtros, sem teatros, sem ter a mínima noção do que aquilo era! E era tão bom vivemos a experiência A SÉRIO!».

Recorde-se que Rúben e Tatiana Boa Nova estão juntos há mais de uma década, casaram e já são pais de dois meninos: Lourenço de sete anos e o pequeno Rodrigo, de apenas três meses.