São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Ruben Boanova está de parabéns e, entre as várias mensagens que certamente recebeu ao longo do dia, houve uma que se destacou pela emoção. Tatiana Boanova recorreu às redes sociais para assinalar a data especial e dedicou ao marido palavras repletas de carinho.

O casal, que se tornou conhecido do grande público através dos reality shows da TVI, construiu uma relação longe das câmaras e acabou por formar uma família. Ao longo dos anos, Ruben e Tatiana têm partilhado vários momentos da vida familiar com os seguidores, mostrando que a relação continua sólida.

No dia em que Ruben celebra mais um aniversário, Tatiana fez questão de recordar não só o homem que tem ao seu lado, mas também o papel que desempenha enquanto companheiro e pai.

«O meu mais que tudo está de parabéns! Que seja mais um ano de conquistas, sucesso e acima de tudo muita saúde junto de mim e dos nossos meninos ❤️», começou por escrever.

A declaração prosseguiu com um agradecimento especial ao marido por tudo aquilo que representa para a família. «Obrigada por seres o grande pilar da nossa família e por todos os dias nos mostrares que é possível ser melhor! ❤️», acrescentou Tatiana.

E terminou com uma inequívoca declaração de amor: «Amamos-te muito ❤️».