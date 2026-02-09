Ao Minuto

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal - Big Brother

Uma partilha marcante, numa altura especialmente difícil para Portugal.

Portugal está a ser assolado por uma série de tempestades sucessivas que não têm dado tréguas e deixaram um rasto de destruição em várias zonas do País, que ainda hoje não têm eletricidade ou água potável. 

A situação é de tal forma grave, que ninguém consegue ficar indiferente, muito menos Telmo Ferreira, uma das maiores estrelas da primeira edição do Big Brother em Portugal, que é bombeiro. 

Nas stories do Instagram, o ex-concorrente do Big Brother e ex-recruta da 1ª Companhia, partilhou uma imagem no qual mostra a ajuda dos bombeiros da Batalha - núcleo que integra - nesta intempérie. 

Conhecido do grande público desde o ano 2000, quando participou na histórica primeira edição do Big Brother, Telmo Ferreira tornou-se rapidamente uma figura acarinhada pelos portugueses. No entanto, ao longo dos anos, foi construindo um percurso marcado pela disciplina, pelo serviço público e pelo compromisso com a comunidade. 

A sua presença no terreno durante esta vaga de mau tempo não passou despercebida. Muitos seguidores elogiaram a atitude solidária e o exemplo dado, sublinhando que Telmo não se limita a palavras de apoio, mas “arregaça as mangas” e está onde é preciso estar.

Mais do que uma antiga figura televisiva, Telmo Ferreira afirma-se hoje como um cidadão ativo e empenhado, usando a visibilidade das redes sociais para dar destaque ao trabalho dos bombeiros e à importância da entreajuda em momentos difíceis.

Um percurso que prova que a fama pode dar lugar ao serviço — e que alguns protagonistas da televisão continuam a ser protagonistas na vida real, longe das câmaras, mas perto de quem mais precisa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Telmo, bem como da família que construiu com Célia, com quem tem dois filhos. 

