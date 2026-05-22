Imagina Telmo Ferreira do 1º Big Brother com 17 anos? Há uma imagem inédita que vai querer ver

Telmo Ferreira surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia inédita da sua adolescência nas redes sociais. O ex-concorrente da primeira edição do “Big Brother” em Portugal publicou uma imagem captada quando tinha apenas 17 anos, deixando os fãs rendidos à nostalgia.

Na legenda da publicação no Instagram, Telmo escreveu: “17 anos …… como o tempo passa.” A partilha rapidamente reuniu várias reações e comentários de seguidores que acompanharam o seu percurso desde os tempos do reality show da TVI.

Entre as muitas mensagens recebidas, houve um comentário que chamou particularmente a atenção: o de Paulo Andrade, conhecido por ter sido instrutor da última edição da “1ª Companhia”. A interação entre os dois acabou por despertar curiosidade entre os internautas, trazendo ainda mais destaque à publicação.

A fotografia mostra um Telmo Ferreira bastante jovem e acabou por gerar uma onda de recordações entre os fãs do histórico concorrente, que continua a manter uma ligação próxima com o público através das redes sociais. Percorra a galeria que preparámos para si e veja esta e outras imagens de Telmo e da família que construiu com Célia.