Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

22:54
Inês e Liliana não calam revolta contra um concorrente. Saiba o que aconteceu - Big Brother
09:32

Inês e Liliana não calam revolta contra um concorrente. Saiba o que aconteceu

22:36
Momento romântico. Marisa puxa Pedro e enche-o de beijos - Big Brother
03:05

Momento romântico. Marisa puxa Pedro e enche-o de beijos

22:34
Cristina Ferreira pede paz, mas Leandro ignora e dispara contra todos - Big Brother
05:34

Cristina Ferreira pede paz, mas Leandro ignora e dispara contra todos

22:19
Cristina Ferreira pede ajuda à Voz e faz pedido especial aos concorrentes: «Tentem que o espírito de Natal esteja presente» - Big Brother
01:30

Cristina Ferreira pede ajuda à Voz e faz pedido especial aos concorrentes: «Tentem que o espírito de Natal esteja presente»

22:17
Leandro insiste em colocar Liliana à frente do amigo Pedro: «O primeiro lugar é meu, o segundo da Liliana» - Big Brother
03:23

Leandro insiste em colocar Liliana à frente do amigo Pedro: «O primeiro lugar é meu, o segundo da Liliana»

22:15
Marisa enfrenta Liliana sem medos: «Faz exatamente o mesmo que o Leandro» - Big Brother
06:54

Marisa enfrenta Liliana sem medos: «Faz exatamente o mesmo que o Leandro»

22:03
Arrependida? Marisa lamenta atitudes de Leandro: «Protegi o teu jogo e não o do meu namorado» - Big Brother
04:03

Arrependida? Marisa lamenta atitudes de Leandro: «Protegi o teu jogo e não o do meu namorado»

21:59
Marisa diz tudo o que pensa de Leandro e mostra-se muito magoada - Big Brother
04:14

Marisa diz tudo o que pensa de Leandro e mostra-se muito magoada

21:54
Pedro denuncia estratégia de Liliana? «Quer ser a vítima, que a casa esteja contra ela» - Big Brother
01:23

Pedro denuncia estratégia de Liliana? «Quer ser a vítima, que a casa esteja contra ela»

21:53
Inês dá um murro na mesa: «Não levem o assunto para pessoas que não estão cá» - Big Brother
04:40

Inês dá um murro na mesa: «Não levem o assunto para pessoas que não estão cá»

21:49
Inês e Liliana enfrentam-se em pleno Natal: «Tu espalhas ódio» - Big Brother
04:33

Inês e Liliana enfrentam-se em pleno Natal: «Tu espalhas ódio»

21:31
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora - Big Brother

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

19:50
Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?» - Big Brother
04:12

Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?»

19:43
Leandro e Liliana rasgam os colegas mas Pedro ouviu a conversa atrás da porta - Big Brother
04:00

Leandro e Liliana rasgam os colegas mas Pedro ouviu a conversa atrás da porta

19:35
Birra por não ser protagonista? Leandro deixa todos em choque ao recusar dinâmica - Big Brother
03:54

Birra por não ser protagonista? Leandro deixa todos em choque ao recusar dinâmica

19:32
Marisa torna-se finalista mas é o gesto de Pedro com a cabeça que chama à atenção - Big Brother
04:30

Marisa torna-se finalista mas é o gesto de Pedro com a cabeça que chama à atenção

19:25
Fragilidade mascarada? Leandro nega abraço de colega: «Tu é que precisas de um abraço» - Big Brother
03:07

Fragilidade mascarada? Leandro nega abraço de colega: «Tu é que precisas de um abraço»

19:16
Pedro implacável com Marisa depois da dinâmica da Casa de Gengibre: «Eu não gostei» - Big Brother
03:09

Pedro implacável com Marisa depois da dinâmica da Casa de Gengibre: «Eu não gostei»

19:12
Irredutíveis. Pedro e Liliana atacam-se mutuamente. «O quarto lugar já está destinado» - Big Brother
00:36

Irredutíveis. Pedro e Liliana atacam-se mutuamente. «O quarto lugar já está destinado»

18:40
Carta ao Pai de Leandro é arrasadora para com os outros concorrentes: «Não têm humanidade» - Big Brother
03:16

Carta ao Pai de Leandro é arrasadora para com os outros concorrentes: «Não têm humanidade»

18:35
Leandro isola-se dos colegas e as reações são chocantes: «Ele só vai ter aquilo que está a pedir» - Big Brother
03:40

Leandro isola-se dos colegas e as reações são chocantes: «Ele só vai ter aquilo que está a pedir»

18:30
Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente - Big Brother
04:10

Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente

18:21
A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro» - Big Brother
04:26

A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»

18:13
Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui» - Big Brother
05:22

Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»

18:07
Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir» - Big Brother
01:53

Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir»

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

  Secret Story
  • Há 3h e 1min
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora - Big Brother

Telmo Ferreira esteve esta manhã no Dois às Dez a recordar a sua entrada na primeira edição da Primeira Companhia e fez revelações surpreendentes.

Ao recordar a sua passagem pelo programa, não poupou nos elogios a José Castelo Branco, Alexandre Frota e, de forma mais inesperada, a Diana Chaves. 

Cristina Ferreira relembrou a participação de Diana Chaves no reality show. Telmo revelou então um episódio curioso, afirmando que a apresentadora parecia uma verdadeira princesa. «Ela, ao início, meio que lesionou o joelho… e a gente dizia ‘para um bocadinho’. E ela: ‘não, não, não. Bora, é para fazer’», contou. Não satisfeito com os elogios dirigidos à colega, recordou ainda uma prova em que foi derrotado por ela, ficando completamente surpreendido com as suas capacidades no meio aquático. «Eu não a conhecia… Entretanto, quando entramos dentro de água, eu levanto-me e ela já estava ao fundo da piscina». Só no final dessa prova é que lhe disseram que Diana Chaves tinha sido nadadora. 

Para o vencedor da primeira edição da Primeira Companhia, a apresentadora foi uma enorme surpresa enquanto concorrente da Primeira Companhia, sendo também a prova viva de que as aparências podem iludir. 

Telmo afirmou também que uma das perguntas que mais lhe fazem é: «Como é que é o José Castelo Branco?». Telmo garante que o socialite é uma pessoa totalmente diferente da imagem que passa em televisão. Recordou ainda os momentos calmos que viveu com José Castelo Branco, frisando, no entanto, que tudo mudava quando as câmaras se ligavam: «Liga-se a câmara, chapéu. As pessoas não acreditam nisto». 

