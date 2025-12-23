Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Ao recordar a sua passagem pelo programa, não poupou nos elogios a José Castelo Branco, Alexandre Frota e, de forma mais inesperada, a Diana Chaves.

Cristina Ferreira relembrou a participação de Diana Chaves no reality show. Telmo revelou então um episódio curioso, afirmando que a apresentadora parecia uma verdadeira princesa. «Ela, ao início, meio que lesionou o joelho… e a gente dizia ‘para um bocadinho’. E ela: ‘não, não, não. Bora, é para fazer’», contou. Não satisfeito com os elogios dirigidos à colega, recordou ainda uma prova em que foi derrotado por ela, ficando completamente surpreendido com as suas capacidades no meio aquático. «Eu não a conhecia… Entretanto, quando entramos dentro de água, eu levanto-me e ela já estava ao fundo da piscina». Só no final dessa prova é que lhe disseram que Diana Chaves tinha sido nadadora.

Para o vencedor da primeira edição da Primeira Companhia, a apresentadora foi uma enorme surpresa enquanto concorrente da Primeira Companhia, sendo também a prova viva de que as aparências podem iludir.

Telmo afirmou também que uma das perguntas que mais lhe fazem é: «Como é que é o José Castelo Branco?». Telmo garante que o socialite é uma pessoa totalmente diferente da imagem que passa em televisão. Recordou ainda os momentos calmos que viveu com José Castelo Branco, frisando, no entanto, que tudo mudava quando as câmaras se ligavam: «Liga-se a câmara, chapéu. As pessoas não acreditam nisto».