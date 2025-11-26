Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. O desafio que deixou todos a ‘rebentar’ de orgulho

Telmo e Célia, concorrentes inesquecíveis do primeiro Big Brother, não poderiam estar mais orgulhosos. É que Alexandre Ferreira, o filho mais velho, está a seguir o legado do pai, ao iniciar uma carreira miliar. Alexandre estreou-se no paraquedismo e já teve a oportunidade de ter o seu ‘batismo’.

«Cada conquista é prova do poder que há em ti», partilhou Telmo, na sua conta de Instagram, revelando que o momento aconteceu no Pára-clube Nacional «Os Boinas Verdes», em Vila Nova da Barquinha.

No dia em que o jovem começou o desafio militar, Célia e Telmo mostraram-se pais muito babados. «Agora começa um novo ciclo, ostentas um legado, carregas um peso de gerações. Lembra-te sempre de onde vens, e como chegaste», escreveu Telmo. Uma mensagem de inspiração e responsabilidade, reveladora do orgulho e da ligação especial entre pai e filho.

«Enquanto mãe, é indescritível a alegria e satisfação que sinto ao ver o meu filho atingir os objetivos. Ultrapassar-se a si mesmo, desafiar-se e querer ser, todos os dias, melhor do que no dia anterior. Que a vida permita que eu possa assistir a muitos mais!», disse Célia.

«Parabéns, filho, e lembra-te sempre de que a grandeza de um homem não se mede pela força que tem», reforçou.

VEJA TAMBÉM: Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos