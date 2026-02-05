Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

Cinco anos de vitórias: Das lágrimas ao choque, recorde todos os vencedores da era mais recente do Big Brother

Do BB 25 para o exterior: Bruno Savate e Luís Gonçalves estão inseparáveis e estas imagens são a prova disso

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

As tempestades Kristin e Leonardo deixaram um rasto de destruição em Portugal e várias pessoas ficaram sem casa. Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, não ficou indiferente à situação vulnerável em que se encontram as populações e decidiu ir até Leiria, uma das regiões mais afetadas, para prestar auxílio.

Nas redes sociais, o ex-militar partilhou vários vídeos a fazer apelos para sensibilizar quem o segue a contribuir com pequenos gestos: através de alimentos, lonas e roupas.

«Há muitas pessoas e empresas a precisar de ajuda. Sei que é complicado porque o Estado é que devia ajudar, abrir verbas para ajudar, mas isto é muito mais complicado do que aquilo que passa na televisão. Aqui no pavilhão, nas Colmeias, em Leiria, há pessoas a pernoitar porque perderam as suas casas...», começa por dizer Luís, num dos registos partilhados.

Mais tarde, Luís Gonçalves partilhou outro vídeo em que fez um apelo: «Estou nas Colmeias, num pavilhão desportivo. As pessoas vão ficar aqui a dormir. E estão a pedir casacos e pijamas. Quem tiver, tragam para aqui.»