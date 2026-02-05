Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição - Big Brother

O vencedor do Big Brother decidiu ir até Leiria, uma das regiões mais afetadas pelas tempestades, para ajudar as pessoas que ficaram em situação vulnerável.

As tempestades Kristin e Leonardo deixaram um rasto de destruição em Portugal e várias pessoas ficaram sem casa. Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, não ficou indiferente à situação vulnerável em que se encontram as populações e decidiu ir até Leiria, uma das regiões mais afetadas, para prestar auxílio.

Nas redes sociais, o ex-militar partilhou vários vídeos a fazer apelos para sensibilizar quem o segue a contribuir com pequenos gestos: através de alimentos, lonas e roupas. 

«Há muitas pessoas e empresas a precisar de ajuda. Sei que é complicado porque o Estado é que devia ajudar, abrir verbas para ajudar, mas isto é muito mais complicado do que aquilo que passa na televisão. Aqui no pavilhão, nas Colmeias, em Leiria, há pessoas a pernoitar porque perderam as suas casas...», começa por dizer Luís, num dos registos partilhados. 

Mais tarde, Luís Gonçalves partilhou outro vídeo em que fez um apelo: «Estou nas Colmeias, num pavilhão desportivo. As pessoas vão ficar aqui a dormir. E estão a pedir casacos e pijamas. Quem tiver, tragam para aqui.»

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Luís Gonçalves

Relacionados

Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem

Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional
Temas: Tempestade Kristin Tempestade Leonardo Luís Gonçalves Estado de Calamidade

Fora da Casa

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:46
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:28
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 15:04
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 13:01
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

25 nov 2025, 16:17
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Há 1h e 17min
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Há 1h e 25min
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Há 2h e 42min
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 12:54
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 4 min
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Há 1h e 17min
«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa
04:06

«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa

Há 1h e 29min
Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas
01:52

Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas

Há 1h e 39min
Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso
03:54

Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso

Há 1h e 46min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Há 2h e 31min
"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Hoje às 13:08
Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Hoje às 12:58
"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

Hoje às 08:38
Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Carolina Pinto faz desabafo: "Estou super doente"

Ontem às 17:12
Ver Mais Outros Sites