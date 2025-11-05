Trovoada, chuva e medo: ex-concorrentes mostram imagens assustadoras da tempestade

Surpreendente! Este ex-concorrente de outro reality-show está por trás da vitória de Inês Morais

A madrugada desta quarta-feira, dia 5 de novembro, ficou marcada por intensas trovoadas e chuva forte na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os vídeos do fenómeno multiplicaram-se nas redes sociais e foram vários os ex-concorrentes de reality shows da TVI que divulgaram imagens.

No Instagram, Ossman Idrisse (Big Brother 2023), Daniela Santo (Secret Story 8) e Inês Morais (Big Brother 2024) partilharam imagens surpreendente. As duas ex-concorrentes até assumiram que estavam «com medo» do temporal que assolou o litoral.

Veja acima as imagens impressionantes da tempestade

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, citado pela CNN Portugal,«nas últimas 24 horas, até às 06:50, foram registadas mais de 30 mil descargas elétricas».