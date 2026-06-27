Fica à porta da finalíssima: Este é o 3.º classificado do Secret Story - Desafio Final

Está encontrado o terceiro classificado do Secret Story – Desafio Final.

Depois de uma caminhada intensa e de semanas marcadas por desafios, emoções fortes e muitas reviravoltas, Leandro despede-se da competição com um honroso lugar no pódio.

O concorrente foi um dos protagonistas desta edição, dando que falar por ser competitivo e conquistando uma legião de apoiantes que acreditavam numa possível vitória.

Apesar de não ter chegado ao frente a frente decisivo, a prestação de Leandro ficará certamente na memória dos seguidores do programa, que acompanharam atentamente cada passo dado dentro da casa.

Restam agora apenas dois concorrentes na corrida ao prémio final, aumentando ainda mais a expectativa em torno do anúncio do grande vencedor: Pedro Jorge ou Leandro?