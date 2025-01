Imagina como era Teresa Silva há 40 anos? A comentadora como nunca a viu!

Teresa Silva partilhou um vídeo a assinalar os 40 anos do seu casamento.

Veja como era a comentadora há 40 anos.

Foi na rede social Instagram que Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, surpreendeu os seus seguidores com fotografias do seu casamentos com o marido Jorge, há 40 anos, numa bonita declaração de amor.

Teresa Silva, que também encontrou como convidada neste Desafio Final, assinalou uma data muito especial na sua vida: Os 40 anos do casamento com o seu marido e pai dos filhos, Jorge, celebrados em março do ano passado.

Num vídeo ternurento, Teresa mostra algumas fotografias da sua vida ao lado do marido, algumas de viagens memoráveis, outras já com alguns anos de existência. Numa delas, vemos como foi o casamento do casal, há 40 anos atrás:

Não é de agora que Teresa Silva mostra um pouco das suas viagens de sonho ao lado do marido. O casal que ficou inicialmente conhecido na Casa dos Segredos, com a participação do filho Tierry, já tinha causado furor nas redes sociais com uma viagem ao Dubai.

Surpreenderam ainda mais os internautas no Instagram, com fotografias a apanhar sol, em que mostram a excelente forma física, sendo já avós e mostrando que ainda vivem a vida de forma plena, como se não houvesse amanhã.

Ainda se lembra do ex-concorrente da Casa dos Segredos, que é pai da filha de Sofia Sousa? Os anos passaram, mas Tierry continua a impressionar com a sua excelente forma física.

Teresa Silva foi novamente avó, pois Tierry foi pai de outra menina. Na sua página de Instagram, Teresa partilhou fotografias suas com a bebé, mas também com Tierry, que está longe dos holofotes há muito tempo: «Os momentos de alegria compartilhamos com quem a gente ama»

Tierry refez a sua vida e casou com uma norte-americana, de quem tem agora uma filha. Atualmente vivem no Dubai.