Teresa Silva mostra-se em biquíni aos 58 anos e recebe chuva de elogios

Teresa Silva aproveitou os dias de calor para desfrutar de momentos de descanso junto ao mar. A comentadora de Secret Story - Desafio Final, de 58 anos, partilhou nas redes sociais várias fotografias captadas ao longo do dia, mostrando-se descontraída e em plena sintonia com o verão.

“A primeira foto foi tirada pela manhã, a segunda à tarde e a terceira ao pôr do sol. Assim, ficam a saber tudinho!”, escreveu Teresa Silva na legenda da publicação.

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios à boa forma física da comentadora. Também algumas caras conhecidas fizeram questão de reagir à publicação.

Filipa de Castro deixou uma mensagem bem-humorada: “Com o vinho do Porto”. Já Rita Almeida optou por um simples, mas expressivo: “Uau”.

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