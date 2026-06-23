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Teresa Silva abre as portas de casa e surpreende com cozinha de sonho

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Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa. As imagens da cozinha de luxo surpreendem

Teresa Silva voltou a surpreender os seguidores ao partilhar imagens do interior da sua casa. Entre os vários detalhes que não passaram despercebidos, foi a cozinha da comentadora que mais chamou a atenção.

A divisão apresentava uma decoração cuidada e pensada ao pormenor, criando um ambiente festivo e acolhedor. As imagens revelam o gosto de Teresa Silva pela organização e pela decoração, mostrando que nada é deixado ao acaso quando recebe familiares e amigos em casa.

Conhecida pela sua forte presença nas redes sociais, Teresa Silva tem por hábito partilhar alguns momentos do seu dia a dia com os seguidores.

Teresa Silva tornou-se conhecida do grande público por ser mãe de Tierry Vilson, um dos concorrentes mais polémicos da quarta edição da Casa dos Segredos, da TVI. Mais tarde, a sua popularidade aumentou ao participar no Big Brother 2020 e no Big Brother – Duplo Impacto.

Temas: Teresa Silva Cozinha

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