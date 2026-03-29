Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

A dias da celebração da Páscoa, Teresa Silva voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um vislumbre muito especial do interior da sua casa. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story abriu as portas da sua cozinha — e o resultado não deixou ninguém indiferente.

Conhecida pela sua personalidade genuína e próxima do público, Teresa mostrou um espaço que alia elegância, modernidade e um toque muito pessoal. A cozinha, já de si sofisticada, ganhou uma nova vida com uma decoração temática pensada ao detalhe para assinalar a época pascal.

O grande destaque vai, sem dúvida, para os impressionantes 200 balões que encheram o espaço de cor e leveza. Distribuídos de forma harmoniosa, criam um ambiente festivo e acolhedor, transformando completamente a divisão. Entre tons suaves e apontamentos luminosos, o cenário transmite uma sensação de celebração e alegria.

Na legenda da publicação, Teresa explicou a inspiração por detrás desta transformação: «O sol apareceu e com ele a vontade de acrescentar um detalhe novo na cozinha! A Páscoa aproxima-se, por isso mesmo deixo-vos aqui uma sugestão», escreveu.

«Os 200 balões de início pareciam demais, afinal foram de menos... o Jorge não concorda porque foi ele que os encheu!! 😄 Boa semana💛», rematou. Veja a partilha em cima.