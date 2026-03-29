Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

00:51
Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana - Big Brother
14:45

Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana

00:49
Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação' - Big Brother
01:26

Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'

00:39
Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir» - Big Brother
03:05

Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

00:38
Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto» - Big Brother
03:05

Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

00:35
Receção calorosa! João é recebido em estúdio em apoteose e dá o tão desejado beijo apaixonado à namorada - Big Brother
01:33

Receção calorosa! João é recebido em estúdio em apoteose e dá o tão desejado beijo apaixonado à namorada

00:35
Hilariante! João 'esquece-se' de abraçar a mãe e leva «reprimenda» de Cristina Ferreira - Big Brother
01:33

Hilariante! João 'esquece-se' de abraçar a mãe e leva «reprimenda» de Cristina Ferreira

00:29
Escolhas do público trazem consequências para a casa: E há concorrentes que sofrem «penalizações» - Big Brother
01:55

Escolhas do público trazem consequências para a casa: E há concorrentes que sofrem «penalizações»

00:25
Fora de perigo! Este concorrente conquistou a tão desejada imunidade - Big Brother
05:54

Fora de perigo! Este concorrente conquistou a tão desejada imunidade

00:20
Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!» - Big Brother
03:54

Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!»

00:19
Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo - Big Brother
03:54

Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo

00:18
«Vais conhecer o verdadeiro demónio!»: Sara deixa aviso a Luzia após ser salva - Big Brother
03:54

«Vais conhecer o verdadeiro demónio!»: Sara deixa aviso a Luzia após ser salva

00:17
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana - Big Brother

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

00:17
Ariana, João, Liliana ou Sara? Um deles foi expulso pelos portugueses. E nós revelamos qual - Big Brother

Ariana, João, Liliana ou Sara? Um deles foi expulso pelos portugueses. E nós revelamos qual

00:14
A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa - Big Brother
06:47

A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa

00:07
João foi expulso do Secret Story 10. E esta foi a reação inédita da namorada - Big Brother
03:33

João foi expulso do Secret Story 10. E esta foi a reação inédita da namorada

00:07
Este é o concorrente expulso do Secret Story 10: e o estúdio ficou em choque total - Big Brother
03:33

Este é o concorrente expulso do Secret Story 10: e o estúdio ficou em choque total

23:48
As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…» - Big Brother

As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

23:43
Cartas misteriosas! Concorrentes tomam decisões 'explosivas' que vão deixar a casa num caos - Big Brother
05:08

Cartas misteriosas! Concorrentes tomam decisões 'explosivas' que vão deixar a casa num caos

23:38
Liliana aproxima-se de Eva por interesse? Jéssica não deixa nada por dizer: «Foi uma mudança drástica» - Big Brother
03:37

Liliana aproxima-se de Eva por interesse? Jéssica não deixa nada por dizer: «Foi uma mudança drástica»

23:37
Luzia faz 'ataque cerrado' a Sara e esta retalia: «As minhas palavras é que são criminosas?» - Big Brother
03:37

Luzia faz 'ataque cerrado' a Sara e esta retalia: «As minhas palavras é que são criminosas?»

23:35
Ricardo João e Ariana trocam 'galhardetes' durante a gala: «Eu não penso só no meu umbigo, tu és o ser mais egoísta» - Big Brother
05:15

Ricardo João e Ariana trocam 'galhardetes' durante a gala: «Eu não penso só no meu umbigo, tu és o ser mais egoísta»

23:28
Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste» - Big Brother
01:41

Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste»

23:27
Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu» - Big Brother
04:07

Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu»

23:27
Flávio Furtado critica concorrentes: «Vejo pessoas a tentar emergir no jogo à conta disto» - Big Brother
04:07

Flávio Furtado critica concorrentes: «Vejo pessoas a tentar emergir no jogo à conta disto»

23:23
Ariana deixa tudo em pratos limpos: «Já pensei muito nos outros. Neste momento, prefiro pensar mais em mim» - Big Brother
05:29

Ariana deixa tudo em pratos limpos: «Já pensei muito nos outros. Neste momento, prefiro pensar mais em mim»

Acompanhe ao minuto

Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem - Big Brother

A ex-concorrente surpreendeu ao mostrar a sua cozinha de luxo, com um detalhe muito especial.

A dias da celebração da Páscoa, Teresa Silva voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um vislumbre muito especial do interior da sua casa. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story abriu as portas da sua cozinha — e o resultado não deixou ninguém indiferente.

Conhecida pela sua personalidade genuína e próxima do público, Teresa mostrou um espaço que alia elegância, modernidade e um toque muito pessoal. A cozinha, já de si sofisticada, ganhou uma nova vida com uma decoração temática pensada ao detalhe para assinalar a época pascal.

O grande destaque vai, sem dúvida, para os impressionantes 200 balões que encheram o espaço de cor e leveza. Distribuídos de forma harmoniosa, criam um ambiente festivo e acolhedor, transformando completamente a divisão. Entre tons suaves e apontamentos luminosos, o cenário transmite uma sensação de celebração e alegria.

Na legenda da publicação, Teresa explicou a inspiração por detrás desta transformação: «O sol apareceu e com ele a vontade de acrescentar um detalhe novo na cozinha! A Páscoa aproxima-se, por isso mesmo deixo-vos aqui uma sugestão», escreveu. 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

«Os 200 balões de início pareciam demais, afinal foram de menos... o Jorge não concorda porque foi ele que os encheu!! 😄 Boa semana💛», rematou. Veja a partilha em cima. 

Relacionados

A mensagem arrepiante de Teresa Silva para Maycon que não deixou ninguém indiferente

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»
Temas: Teresa Silva Cozinha Casa

Fora da Casa

Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Ontem às 19:02
«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

28 mar, 22:16
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

28 mar, 22:11
Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

28 mar, 16:59
Catarina recorda envolvimento com João. E a mãe da ex-concorrente também tem algo a dizer

Catarina recorda envolvimento com João. E a mãe da ex-concorrente também tem algo a dizer

28 mar, 16:42
A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

28 mar, 16:39
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

Ontem às 18:26
Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

25 mar, 10:06
As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

Há 3h e 17min
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

26 fev, 11:24
Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Ontem às 19:25
Ver Mais

Notícias

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Há 40 min
Ariana, João, Liliana ou Sara? Um deles foi expulso pelos portugueses. E nós revelamos qual

Ariana, João, Liliana ou Sara? Um deles foi expulso pelos portugueses. E nós revelamos qual

Há 40 min
As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

Há 1h e 9min
As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

Há 3h e 17min
Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Ontem às 19:25
Ver Mais Notícias

Opinião

Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste»

Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste»

Há 1h e 29min
Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu»

Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu»

Há 1h e 30min
Flávio Furtado comenta 'triângulo amoroso': «Não vejo ali vítimas, as vítimas são as famílias»

Flávio Furtado comenta 'triângulo amoroso': «Não vejo ali vítimas, as vítimas são as famílias»

Há 2h e 23min
Bruna Gomes lamenta atitude de Diogo: «Descartou uma relação de cinco anos por uma pessoa que nem conhece»

Bruna Gomes lamenta atitude de Diogo: «Descartou uma relação de cinco anos por uma pessoa que nem conhece»

Há 2h e 23min
Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»

Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»

Há 2h e 24min
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»
02:42

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»

27 mar, 19:18
«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho
01:25

«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho

26 mar, 20:01
O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento
01:42

O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento

26 mar, 19:45
A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»
03:00

A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»

26 mar, 18:31
Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

25 mar, 13:06
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Uma nomeação direta e novas imagens do 'triângulo amoroso': prepare-se para uma gala bombástica

Uma nomeação direta e novas imagens do 'triângulo amoroso': prepare-se para uma gala bombástica

Ontem às 19:15
Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Ontem às 19:02
Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

Ontem às 18:26
Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
02:50

Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações

27 mar, 14:44
Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém
05:09

Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém

27 mar, 14:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Secret Story". Conhecida atriz diverte-se no restaurante onde Ana trabalha em lingerie: "Não se acanhem!"

"Secret Story". Conhecida atriz diverte-se no restaurante onde Ana trabalha em lingerie: "Não se acanhem!"

Ontem às 20:40
De madrugada, Bárbara Parada aparece em lugar improvável: "Fiquei chocada"

De madrugada, Bárbara Parada aparece em lugar improvável: "Fiquei chocada"

Ontem às 20:01
Irmã de Jéssica Antunes namora com conhecido cantor e anuncia novidade: "Combinámos ser segredo... mas fomos péssimos nisso!"

Irmã de Jéssica Antunes namora com conhecido cantor e anuncia novidade: "Combinámos ser segredo... mas fomos péssimos nisso!"

Ontem às 19:35
Marcia Soares encontra-se com vencedora do "Big Brother"... e não é quem está a pensar!

Marcia Soares encontra-se com vencedora do "Big Brother"... e não é quem está a pensar!

Ontem às 18:00
Kina... nem parece a mesma: "Esta sou eu... aos 33 anos"

Kina... nem parece a mesma: "Esta sou eu... aos 33 anos"

Ontem às 11:28
Ver Mais Outros Sites