Momento explosivo! Gabriel Sousa descobre o segredo de Teresa Silva e David Diamond e o jogo muda de rumo!

Segredo revelado! Gabriel Sousa descobre a verdade sobre Teresa Silva e David Diamond e deixa todos os concorrentes «invejosos»!

Na emocionante gala do Secret Story - Desafio Final deste Domingo, Gabriel Sousa protagonizou um dos momentos mais marcantes e cómicos da noite ao carregar no botão dos segredos e tentar desvendar o tão aguardado segredo da semana.

O concorrente explicou o seu raciocínio de forma detalhada: «Eu e a Inês reparámos que a Teresa se ia descaindo de algumas coisas. As malas da Teresa e do David são diferentes das nossas, mais pequenas. Percebi que não eram concorrentes como nós.» Para Gabriel Sousa, as pistas começaram a surgir logo nos primeiros dias, especialmente após observar os convites que lhes foram entregues.

Com toda a convicção, Gabriel revelou o que acreditava ser o segredo: «A casa tem dois convidados, a Teresa e o David Diamond.»

Para surpresa de todos, o palpite de Gabriel Sousa estava correto! Teresa e David Diamond não eram concorrentes como os restantes, mas sim convidados especiais da Voz. Esta revelação causou um misto de surpresa e alívio entre os concorrentes, que concordaram unanimemente com a lógica apresentada por Gabriel. Teresa Silva e David Diamond abandonaram a casa de imediato!