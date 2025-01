Ficou muito popular num reality show da TVI, o seu regresso é o mais comentado e está a causar furor nas redes sociais! Saiba quem é

Já nasceu a neta de Teresa Silva, filha de Tierry Vilson. Veja as imagens da bebé com a avó e a irmã!

Teresa Silva está de volta à casa mais vigiada do país! Ontem, dia 1 de janeiro de 2025, entrou no Secret Story - Desafio Final e não passou despercebida. Conhecida pela sua participação no Big Brother 2020 e, posteriormente, no Big Brother - Duplo Impacto, Teresa destacou-se pela sua personalidade marcante e opiniões sempre assertivas. Agora, assume o papel não de concorrente, mas de capitã no novo desafio, uma posição que promete dar ainda mais protagonismo à veterana.

O regresso de Teresa Silva ao ecrã da TVI já está a gerar grande impacto, especialmente entre os fãs de reality shows. Nas redes sociais, como o X (antigo Twitter) e o Instagram, o seu nome foi amplamente comentado, consolidando-a como uma das figuras mais populares da temporada.

Além da sua carreira como comentadora na TVI, Teresa tem uma ligação antiga com os realiy shows da estação. A sua notoriedade remonta à participação do filho, Tierry, na Casa dos Segredos 4.

Teresa demonstra que continua a ser uma presença incontornável no panorama dos reality shows em Portugal. A expectativa em torno das suas decisões como capitã promete manter o público colado ao ecrã ao longo desta edição.

Dentro da casa, Teresa já teve um confronto. Ora veja:

Para além de Teresa, há outro capitão: David Diamond!

David Diamond e Teresa Silva vão ter uma função. Vão ser capitães de equipa e vão ser Mestres de Jogo. Este vai ser o grande segredo dos dois e ninguém poderá desconfiar.