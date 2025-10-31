Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ao Minuto

Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado»
Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado»

Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta
Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween
Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween

Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado
Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado

Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...»
Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...»

«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»
«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»

Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...»
Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...»

Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela»
Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela»

Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto»
Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto»

Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...»
Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...»

Marcia Soares implacável com Marisa: «Espero que não esteja a espelhar no Pedro o que possa sentir pelo Bruno»
Marcia Soares implacável com Marisa: «Espero que não esteja a espelhar no Pedro o que possa sentir pelo Bruno»

Marisa 'rasga' Pedro Jorge e este perde a cabeça: «Tu andas aí aos beijos e abraços ao Bruno!»
Marisa 'rasga' Pedro Jorge e este perde a cabeça: «Tu andas aí aos beijos e abraços ao Bruno!»

Hilariante! Concorrentes acertam adivinhas de Halloween para conquistar 'assalto' à dispensa
Hilariante! Concorrentes acertam adivinhas de Halloween para conquistar 'assalto' à dispensa

Marisa arrasa Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Se ele tem alguém...»
Marisa arrasa Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Se ele tem alguém...»

Marisa chora por causa de Pedro Jorge: «Parecia que te estava a dar prazer espezinhar-me»
Marisa chora por causa de Pedro Jorge: «Parecia que te estava a dar prazer espezinhar-me»

Inês mete 'barreira' a Dylan: «Controla-te»
Inês mete 'barreira' a Dylan: «Controla-te»

Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...»
Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...»

Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...»
Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...»

Será o fim do 'quarteto fantástico'? Comentadores dão opinião implacável: «A Marisa está a estragar o grupo»
Será o fim do 'quarteto fantástico'? Comentadores dão opinião implacável: «A Marisa está a estragar o grupo»

Sem papas na língua, Liliana confronta Pedro Jorge: «Fazes para provocar o Fábio?»
Sem papas na língua, Liliana confronta Pedro Jorge: «Fazes para provocar o Fábio?»

Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...»
Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...»

Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»
Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»

Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...»
Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...»

A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge
A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

  • Secret Story
  • Há 2h e 21min
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se - Big Brother

Sem ideias para a sua festa de Halloween em casa? Entre no verdadeiro reino de terror de Teresa Silva e inspire-se na criatividade e nos detalhes da sua decoração assustadoramente divertida.

Teresa Silva surpreendeu os seguidores ao partilhar, esta manhã, dia 31 de outubro, no Instagram, um reels cheio de detalhes assustadoramente criativos e com uma participação especial que arrancou sorrisos: o marido, Jorge.

No vídeo, é possível ver uma mesa totalmente decorada a rigor, cheia de elementos temáticos, abóboras, velas e outros detalhes divertidamente assustadores. Cada canto mostra a dedicação de Teresa para tornar a noite de Halloween especial e inesquecível.

Mas o destaque vai mesmo para a presença do marido, que decidiu juntar-se à brincadeira. Na legenda, Teresa escreveu com humor:

«Halloween 2025 🎃🎃 Este ano o Jorge entrou na travessura 👻😂😂»

Os seguidores não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com elogios à criatividade da decoração e à boa disposição do casal, mostrando que, no Halloween, o espírito de diversão é garantido.

Veja tudo aqui:

 

