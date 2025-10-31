Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Teresa Silva surpreendeu os seguidores ao partilhar, esta manhã, dia 31 de outubro, no Instagram, um reels cheio de detalhes assustadoramente criativos e com uma participação especial que arrancou sorrisos: o marido, Jorge.

No vídeo, é possível ver uma mesa totalmente decorada a rigor, cheia de elementos temáticos, abóboras, velas e outros detalhes divertidamente assustadores. Cada canto mostra a dedicação de Teresa para tornar a noite de Halloween especial e inesquecível.

Mas o destaque vai mesmo para a presença do marido, que decidiu juntar-se à brincadeira. Na legenda, Teresa escreveu com humor:

«Halloween 2025 🎃🎃 Este ano o Jorge entrou na travessura 👻😂😂»

Os seguidores não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com elogios à criatividade da decoração e à boa disposição do casal, mostrando que, no Halloween, o espírito de diversão é garantido.