Esta cara da TVI tem um amor que resiste a todos os obstáculos e imagem pode prová-lo

Teresa Silva voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento especial ao lado do marido. A ex-concorrente de reality shows da TVI publicou uma fotografia do casal nas redes sociais, acompanhada pela simples, mas significativa legenda: «No meio da multidão, somos nós!».

A imagem não tardou a conquistar os fãs, que fizeram questão de destacar a cumplicidade e o amor que os une. Ao longo dos anos, Teresa e o marido têm mostrado que a relação continua sólida, resistindo ao passar do tempo e às diferentes fases da vida.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens carinhosas, com vários seguidores a elogiar a sintonia do casal e a forma como continuam a demonstrar o afeto que os liga. Entre gestos simples e momentos partilhados, Teresa Silva e o marido provam que o amor continua a ser o protagonista da sua história.