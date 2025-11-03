Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Uma dupla improvável! Márcia Soares e Joana Sobral juntas em ambiente divertido na Gala de Aniversário da TVI

Teresa Silva apanhou todos de surpresa numa partilha que fez recentemente nas redes sociais. A comentadora do Secret Story - Casa dos Segredos surgiu de muletas e levantou algumas preocupações.

Agora, a ex-concorrente do Big Brother 2020 fez um esclarecimento sobre o seu estado de saúde.

«Só para esclarecer que as muletas não faziam parte do meu disfarce de Halloween», começou por escrever Teresa Silva, em tom de brincadeira, na legenda de um story do Instagram em que volta a aparecer com as muletas.

A mãe de Tierry Vilson aproveitou ainda por explicar aos fãs o que é que lhe aconteceu. «O agnóstico do médico, depois de ver o raio X, é que fiz uma entorse», referiu.

Pode ver aqui a imagem em questão: