Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar

Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother e mãe do também ex-participante da Casa dos Segredos, Tierry, voltou a partilhar com os seguidores um momento especial da sua vida pessoal. A atual comentadora revelou que vai ser avó pela quarta vez.

A notícia foi dada através de uma publicação no Instagram, onde Teresa demonstrou toda a sua emoção com a chegada de mais um elemento à família. Na legenda, escreveu:

«Eu, avó babada pela quarta vez!! Um pilinhas a caminho 🥰».

Apesar da partilha, Teresa não revelou qual dos filhos está à espera de bebé. Recorde-se que a ex-concorrente do Big Brother é mãe de dois filhos, Tierry e Sandro.