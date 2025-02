Surpreendente! Teresa Silva recua no tempo e mostra como era quando o filho Tierry tinha apenas 8 anos

Teresa Silva, comentadora do Secret Story - Desafio Final, fez uma partilha recente nas suas redes sociais que impressionou os seus seguidores.

A mãe de Tierry é uma forte presença no Última Hora, no Diário e no Extra do Secret Story - Desafio Final, e inclusivamente fez uma participação dentro do programa.

Recentemente, Teresa Silva partilhou uma fotografia na rede social Instagram mais nova com a seguinte descrição,

«E porque é bom recordar...

Aqui estou eu, numa foto tirada por uma simples máquina fotográfica ,sem Makeup ( porque naquela era completamente indeferente usar maquilhagem), com muitos sonhos, alguns já realizados!!

Mas o mais importante é que quando tirei esta foto já era mãe de dois rapazotes lindos, o Sandro e o Tierry ( com 10 e 8 anos)»