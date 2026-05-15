Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

12:20
Aliança de Daniela e Liliana deixa Ana a rir: «Estás-te a rir porquê?» - Big Brother
05:51

Aliança de Daniela e Liliana deixa Ana a rir: «Estás-te a rir porquê?»

12:06
Sem papas na língua. Luzia aumenta o tom: «Precisam de aulas de português» - Big Brother
04:33

Sem papas na língua. Luzia aumenta o tom: «Precisam de aulas de português»

11:53
«Completamente perdida»: Ana e Daniela discutem e acusam-se mutuamente - Big Brother
04:42

«Completamente perdida»: Ana e Daniela discutem e acusam-se mutuamente

11:42
"Amizades forçadas" e mentiras à mistura: Daniela e Ana não se entendem por nada - Big Brother
04:28

"Amizades forçadas" e mentiras à mistura: Daniela e Ana não se entendem por nada

11:40
Liliana e Ana não se podem ver e trocam acusações: «Desces do salto» - Big Brother
05:50

Liliana e Ana não se podem ver e trocam acusações: «Desces do salto»

11:24
Não se largam. Nufla e Pedro Jorge "discutem" e não vai acreditar no motivo - Big Brother
03:30

Não se largam. Nufla e Pedro Jorge "discutem" e não vai acreditar no motivo

10:30
Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno - Big Brother
01:39

Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno

08:57
Gritos. Luzia e Afonso entram em desacordo: «Eu não me ri» - Big Brother
03:20

Gritos. Luzia e Afonso entram em desacordo: «Eu não me ri»

08:53
Liliana quer sair da casa e faz apelo aos portugueses: «Imploro, tirem-me!» - Big Brother
01:36

Liliana quer sair da casa e faz apelo aos portugueses: «Imploro, tirem-me!»

08:49
Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica» - Big Brother
02:42

Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»

08:44
Sara e Ricardo João mostram-se contra Leandro: «Eles não sabem o que dizem» - Big Brother
01:55

Sara e Ricardo João mostram-se contra Leandro: «Eles não sabem o que dizem»

08:26
Liliana desabafa com João Ricardo e mostra-se desiludida: «Voltou a falar do meu aspeto físico» - Big Brother
02:26

Liliana desabafa com João Ricardo e mostra-se desiludida: «Voltou a falar do meu aspeto físico»

08:21
Tenso! Marisa Susana acusa Ana de ser «mal gradecida» - Big Brother
01:46

Tenso! Marisa Susana acusa Ana de ser «mal gradecida»

08:20
Estará Afonso cansado das atitudes de Marisa Susana? «Quer discussão, não lhe vou dar» - Big Brother
04:31

Estará Afonso cansado das atitudes de Marisa Susana? «Quer discussão, não lhe vou dar»

08:15
Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «A Catarina não me deixa mentir» - Big Brother
01:19

Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «A Catarina não me deixa mentir»

08:09
Lágrimas. Luzia mostra-se vulnerável: «Eu sei que estive mal» - Big Brother
05:47

Lágrimas. Luzia mostra-se vulnerável: «Eu sei que estive mal»

22:55
Liliana pede para sair do programa: «Fábio, por favor, tira-me daqui» - Big Brother
02:39

Liliana pede para sair do programa: «Fábio, por favor, tira-me daqui»

22:50
Bruno tenta chamar Liliana à razão. Veja a conversa - Big Brother
06:46

Bruno tenta chamar Liliana à razão. Veja a conversa

22:47
Após ser chamada à atenção pelo que disse a Catarina, Liliana reage: «Foi uma aprendizagem» - Big Brother
06:29

Após ser chamada à atenção pelo que disse a Catarina, Liliana reage: «Foi uma aprendizagem»

22:32
Cristina Ferreira e concorrentes cantam mítica canção da Aldeia da Roupa Branca - Big Brother
00:39

Cristina Ferreira e concorrentes cantam mítica canção da Aldeia da Roupa Branca

22:32
Revolta na casa por causa da roupa lavada na panela. Flávia pede ajuda à mãe - Big Brother
07:46

Revolta na casa por causa da roupa lavada na panela. Flávia pede ajuda à mãe

22:30
Flávia vê-se obrigada a justificar porque lavou a roupa na panela: «Já desinfetei…» - Big Brother
07:46

Flávia vê-se obrigada a justificar porque lavou a roupa na panela: «Já desinfetei…»

22:21
Após palavras indelicadas, Liliana atira para Catarina: «Apesar de concordar com o que eu estava a dizer, peço desculpa» - Big Brother
04:52

Após palavras indelicadas, Liliana atira para Catarina: «Apesar de concordar com o que eu estava a dizer, peço desculpa»

22:14
Liliana não admite o erro após palavras «indelicadas» com Catarina e deixa todos chocados - Big Brother
09:38

Liliana não admite o erro após palavras «indelicadas» com Catarina e deixa todos chocados

22:06
Liliana vai longe com Catarina: «Vai tirar um workshop de ser uma mulher delicada. Zero atraente… feia» - Big Brother
03:08

Liliana vai longe com Catarina: «Vai tirar um workshop de ser uma mulher delicada. Zero atraente… feia»

Acompanhe ao minuto

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia" - Big Brother

Tiago Bela continua a viver um dos melhores momentos da sua carreira. Depois da passagem pelo reality show da TVI, o jovem cantor voltou a subir ao palco e foi recebido por uma multidão de fãs.

Tiago Bela continua a provar que a participação no Secret Story 10 mudou completamente a sua vida. O finalista do programa tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais e visto também crescer o número de streams das suas músicas nas plataformas digitais.

Esta quinta-feira, dia 14 de maio, o ex-concorrente da TVI esteve num concerto e acabou surpreendido com uma verdadeira enchente. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver o espaço completamente cheio enquanto Tiago atua em palco.

A reação dos fãs rapidamente se fez sentir. Um dos vídeos mais comentados foi acompanhado por uma mensagem que está a emocionar os seguidores do cantor: «QUERIAS? TOMA! Tenho uma lágrima no olho a vê-lo finalmente num palco», escreveu uma admiradora.

O momento acabou por gerar dezenas de reações nas redes sociais, com muitos internautas a destacarem o crescimento de Tiago Bela desde que saiu da casa mais vigiada do País.

Ao que tudo indica, o sucesso do jovem artista está longe de abrandar.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

 

Música de Tiago é um fenómeno e já é um dos temas mais pesquisados do momento

Tiago entrou no Secret Story 10 e rapidamente conquistou os colegas dentro da casa mais vigiada do país, mas também o público cá fora. Quando ainda estava na casa o ambiente subiu de tom quando duas das suas canções foram reproduzidas, deixando todos entusiasmados e completamente rendidos ao seu talento.

“Sereia” destacou-se de imediato, ecoando pela casa e tocando os concorrentes de forma especial. A letra, marcada por uma forte componente romântica, não passou despercebida e gerou várias reações emocionadas entre os colegas, como foi o caso de Jéssica e de Eva. Cá fora, o impacto foi igualmente evidente: nas redes sociais, sobretudo no X, a música tornou-se viral e chegou ao top 25 das tendências, multiplicando comentários e partilhas.

O fenómeno não ficou por aqui. Fãs do programa têm utilizado “Sereia” como banda sonora para vídeos dedicados à proximidade entre Tiago e Eva, criando montagens que rapidamente se espalharam pela internet. A ligação entre os dois ex-concorrentes, aliada à carga emocional da música, tem alimentado ainda mais o entusiasmo dos seguidores.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Veja a imagem.

 

Com o nome artístico ALI7520, o jovem tem vindo a construir o seu percurso no meio artísitco através do Youtube, onde já soma milhares de visualizações. Alguns dos seus temas mais conhecidos, como «Sereia», «Desabafo», «Nova Escola», «Karma» e «Ilusão», estão entre as 14 e as 80 mil visualizações, refletindo o interesse crescente do público.

Oiça aqui algumas das músicas mais populares do concorrente:

Relacionados

Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme
Temas: Tiago Bela

Fora da Casa

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Há 2h e 6min
Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Há 2h e 7min
Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Há 2h e 57min
Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Há 3h e 18min
Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Hoje às 10:04
Ex-concorrente de reality show da TVI faz desabafo doloroso após internamento dos pais: «Coração apertado mas com esperança»

Ex-concorrente de reality show da TVI faz desabafo doloroso após internamento dos pais: «Coração apertado mas com esperança»

Hoje às 09:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»
02:42

Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»

Hoje às 08:49
Liliana pede para sair do programa: «Fábio, por favor, tira-me daqui»
02:39

Liliana pede para sair do programa: «Fábio, por favor, tira-me daqui»

Ontem às 22:55
Liliana não admite o erro após palavras «indelicadas» com Catarina e deixa todos chocados
09:38

Liliana não admite o erro após palavras «indelicadas» com Catarina e deixa todos chocados

Ontem às 22:14
Liliana vai longe com Catarina: «Vai tirar um workshop de ser uma mulher delicada. Zero atraente… feia»
03:08

Liliana vai longe com Catarina: «Vai tirar um workshop de ser uma mulher delicada. Zero atraente… feia»

Ontem às 22:06
Finalista do Secret Story apoia a mãe na luta contra o cancro e vive dia de medo: «Foi operada»

Finalista do Secret Story apoia a mãe na luta contra o cancro e vive dia de medo: «Foi operada»

Ontem às 12:45
Ver Mais

Notícias

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Há 1h e 29min
Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Há 2h e 6min
Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Há 2h e 57min
Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Há 3h e 18min
Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Hoje às 10:04
Ver Mais Notícias

Opinião

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Ontem às 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte
02:45

Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

8 mai, 18:49
«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir
03:58

«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir

7 mai, 21:54
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

5 mai, 09:35
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Porque considera a Sara perigosa?» Cristina Ferreira questiona Leandro
04:24

«Porque considera a Sara perigosa?» Cristina Ferreira questiona Leandro

Ontem às 22:00
Liliana tem atitude inusitada e Afonso reage: «É feriado na Malveira»
01:19

Liliana tem atitude inusitada e Afonso reage: «É feriado na Malveira»

Ontem às 14:33
Flávia apanhada a lavar cuecas no tacho da comida? O momento viral que está a dar que falar
07:57

Flávia apanhada a lavar cuecas no tacho da comida? O momento viral que está a dar que falar

Ontem às 14:09
Voz permite aos concorrentes terem 20 minutos de acesso ao forno. Daniela reage em êxtase
01:42

Voz permite aos concorrentes terem 20 minutos de acesso ao forno. Daniela reage em êxtase

Ontem às 14:08
Enquanto manda "farpas" a Liliana, João Ricardo protagoniza um momento de rir às gargalhadas
01:16

Enquanto manda "farpas" a Liliana, João Ricardo protagoniza um momento de rir às gargalhadas

Ontem às 13:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Há 1h e 9min
«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

Ontem às 13:45
Francisco e João Monteiro juntos em momento de grande cumplicidade: veja a foto!

Francisco e João Monteiro juntos em momento de grande cumplicidade: veja a foto!

Ontem às 10:54
Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Ontem às 09:59
Francisco Monteiro vinca: "É e será sempre a mulher da minha vida"

Francisco Monteiro vinca: "É e será sempre a mulher da minha vida"

Ontem às 08:35
Ver Mais Outros Sites