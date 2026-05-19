Inesperado! Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem juntos e fazem anúncio bombástico: «Foi a vida toda...»

Bernardina Brito regressa a 2016 e revela fase difícil vivida em A Quinta – O Desafio. Veja como está hoje

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Esta terça-feira, 19 de maio, Bernardina Brito surpreendeu tudo e todos ao partilhar um vídeo nas redes sociais em que surge ao lado de Tiago Ginga. Apesar de terem um filho em comum (Kévim), os dois estiveram de costas voltadas durante vários anos, mas parecem ter feito as pazes e anunciaram uma novidade.

«Acabei de gravar uma coisa muito gira. E não gravei sozinha...», começou por dizer Bibi, como é carinhosamente tratada. Depois, surpreendeu ao virar a câmara do seu telemóvel para Tiago Ginga. «Gravei com o pai da criança (Kévim), que agora vai pagar-me o almoço, não vai?», prosseguiu.

Em tom de brincadeira, Tiago respondeu: «Não, quem vai pagar o almoço és tu!». E Bernardina também não se deixou ficar: «Pronto, foi toda a vida isto, e continua igual (risos). Então vamos pagar a meias. Não te pago mais nada.»

«Estivemos a gravar algo muito giro e quando estiver pronto, quando estiver para sair, nós avisamos. Sigam-nos! Vamos embora! Vais pagar o almoço e mais nada!», findou.

Pode ver aqui as imagens em questão:

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

O programa Em Família juntou-se à tendência que tem conquistado as redes sociais e decidiu viajar até 2016, ano marcante para muitos formatos televisivos. A convidada especial foi Bernardina Brito, que regressou ao passado para falar da sua participação em A Quinta – O Desafio.

Durante a conversa, a ex-concorrente recordou a experiência no reality show da TVI, revelando que atravessava, na altura, uma fase particularmente delicada a nível pessoal. Bernardina explicou que o contexto emocional em que se encontrava acabou por influenciar a forma como viveu o programa.

Um dos pontos mais sensíveis abordados foram as discussões frequentes com Tiago Ginga e a dificuldade de ter de conviver com este diariamente dentro da mesma casa, uma situação que descreveu como desgastante e emocionalmente exigente. «Chorei todos os dias. Assim que as luzes apagavam, eu chorava» confessou.

Falando dos dias de hoje, Bernardina contou que a relação com Tiago está melhor, tendo deixado o passado para trás: «Hoje em dia damo-nos bem. Está tudo bem».

A convidada falou ainda sobre a transformação física que viveu nesse período, explicando como essa mudança teve impacto na sua autoestima e na relação com o próprio corpo. Um testemunho marcado pela honestidade, que trouxe à antena um olhar mais maduro sobre uma das fases mais intensas da sua vida.

Veja a conversa completa aqui:

Recorde que Bernardina Brito e Tiago Ginga têm um filho em comum e estiveram envolvidos em diversas polémicas ao longo dos anos. Os dois conheceram-se no Secret Story - Casa dos Segredos 4.