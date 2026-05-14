No Reality da TVI todos o queriam como «filho». Hoje está um homem e é capaz de não o reconhecer

Foi sem dúvida um dos concorrentes mais acarinhados dos realities da TVI. Em 2023 entrou n'O Triângulo e desde os primeiros dias que se destacou pela sua personalidade tranquila, educação e forma genuína de estar, conquistando rapidamente o carinho dos portugueses.

Falamos de Tiago Graça, em quem muitos viam a imagem do “menino perfeito”: respeitador, divertido, sensível e sempre disponível para apoiar os colegas. O concorrente acabou mesmo por ser descrito como “o filho que qualquer um gostaria de ter”, por Flávio Furtado, que admitiu isso em direto. Também Cristina Ferreira o encheu de elogios.

A ligação emocional criada com os telespectadores tornou-se evidente durante a reta final do programa. Apesar de ser apontado como um dos favoritos à vitória, Tiago acabou expulso apenas cinco dias antes da grande final, num dos momentos mais emocionantes da edição.

A despedida ficou marcada pelas lágrimas dentro da casa e pelas inúmeras reações nas redes sociais, onde muitos fãs manifestaram surpresa e tristeza pela saída inesperada do concorrente.

Passados alguns anos, Tiago Graça continua a despertar curiosidade entre os seguidores do programa, sobretudo pela transformação física que tem vindo a mostrar. O antigo concorrente surge agora com uma imagem mais madura, confiante e bastante diferente daquela que os portugueses conheceram em “O Triângulo”.

Entre mudanças de visual, um estilo mais adulto e uma presença mais forte, muitos fãs admitem que seria difícil reconhecê-lo à primeira vista. Ainda assim, mantém a simpatia e o carisma que fizeram dele uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa naquela altura.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja com está hoje Tiago Graça, numa mudança radical e surpreendente.