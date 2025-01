David Diamond incomodado com atitude de Tiago Rufino: «Eu até lhe perguntei a idade (...) não achei normal»

Tiago Rufino critica David Diamond: «A maneira como ele se dirigiu a mim parece que eu fui encontrado no caixote do lixo»

Na gala de Estreia do Secret Story - Desafio Final, David Diamond mostrou-se surpreendido pela negativa com atitude de Tiago Rufino. O concorrente mexeu no casaco de David, ainda que não soubesse de quem era o casaco.

Comeu um rebuçado e tirou um batom que estava no bolso dando-o a Daniela Santos para ela pôr, o que ela fez.

Quando Tiago Rufino percebeu que o casaco tinha dono, rapidamente disse que tinha mexido no mesmo porque era muito curioso e achava que o casaco era uma pista.

David Diamond mostrou-se muito desagradado com a atitude, dado que não se deveria mexer naquilo que não é nosso e inclusivamente perguntou a Tiago Rufino a sua idade, dado que achou de uma tremenda falta de educação a atitude do concorrente.

«Não acho normal»

Na cadeira quente, o assunto foi mencionado pela Voz e David Diamond manifestou-se sobre o sucedido afirmando que não achava normal a atitude do concorrente. Tiago Rufino pediu desculpa, e, mais tarde, assumiu no Confessionário que teve uma atitude desnecessária e que esteve mal.

David Diamond confirmou que o assunto já estava encerrado e não valia a pena voltar a mencionar.