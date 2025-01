Tiago Rufino lança farpas a Gabriel Sousa: «Deves ver mal, ainda deves ter aí restos de vidro...»

Na cadeira quente da gala de estreia do Secret Story - Desafio Final, Gabriel Sousa e Tiago Rufino entraram numa discussão acesa!

Tudo começou com uma acusação de Tiago dirigida a Gabriel, sobre o jogo deste no Big Brother 2024: «Não gostei da participação dele (...) acabou por ser dissimulado».

As acusações continuaram, pois Tiago também acusou o colega de ser dissimulado por ter feito parte de um grupo de apoio a Diogo Alexandre. Gabriel garante que também viu Tiago por lá, daí não entender a acusação, ao que o vencedor da Casa dos Segredos 7 responde, lançando farpas: «Deves ver mal, ainda deves ter aí restos de vidro...» Este comentário faz uma clara referência ao incidente do copo atirado ao chão, que levou à expulsão de Catarina Miranda do Big Brother, cujos cacos atingiram Gabriel num olho.

«Eu nunca te mandei uma mensagem Gabriel» atirou Tiago com um piscar de olho, ao que o ex-concorrente do Big Brother responde de imediato, fazendo revelações sobre o ex-marido de Tiago, Luan Tiófilo: «Também nunca te mandei mensagens, mas o teu namorado...»

Veja tudo aqui: