Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Fazer sushi em casa pode parecer uma tarefa exigente, com técnicas específicas e utensílios próprios. No entanto, há uma alternativa descomplicada que mantém os sabores clássicos e transforma o processo numa experiência acessível a qualquer pessoa. A dica foi partilhada por Tiago Rufino, vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos 7, com um vídeo no Instagram que mostra passo a passo, como se faz Sushi fácil em casa.

Uma alternativa prática ao sushi tradicional, perfeita para quando a vontade aperta mas não quer sair de casa nem complicar na cozinha.

Ingredientes para o arroz:

1 caneca e meia de arroz de sushi

3 colheres de sopa de vinagre de arroz

3 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

Ingredientes para o recheio:

500 g de salmão cortado em cubos

500 g de camarão cozido e descascado

400 g de queijo creme tipo Philadelphia

Molho teriyaki a gosto

Cebolinho cortado finamente

Cerca de 10 folhas de alga nori cortadas em quadrados

Modo de preparação:

Coza o arroz de sushi conforme as instruções da embalagem e deixe arrefecer ligeiramente.

Misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Envolva esta mistura no arroz ainda morno.

Numa travessa, disponha o salmão e o camarão. Junte o queijo creme.

Cubra com o arroz já temperado, espalhando de forma uniforme.

Regue com molho teriyaki a gosto e finalize com o cebolinho picado.

Corte as folhas de alga nori em pequenos quadrados.

Para servir:

Coloque uma colherada da mistura sobre cada quadrado de alga e consuma de imediato.

Simples, rápido e perfeito para matar o desejo de sushi sem sair de casa.