Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Fazer sushi em casa pode parecer uma tarefa exigente, com técnicas específicas e utensílios próprios. No entanto, há uma alternativa descomplicada que mantém os sabores clássicos e transforma o processo numa experiência acessível a qualquer pessoa. A dica foi partilhada por Tiago Rufino, vencedor do Secret Story - Casa dos Segredos 7, com um vídeo no Instagram que mostra passo a passo, como se faz Sushi fácil em casa.
Uma alternativa prática ao sushi tradicional, perfeita para quando a vontade aperta mas não quer sair de casa nem complicar na cozinha.
Ingredientes para o arroz:
- 1 caneca e meia de arroz de sushi
- 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
Ingredientes para o recheio:
- 500 g de salmão cortado em cubos
- 500 g de camarão cozido e descascado
- 400 g de queijo creme tipo Philadelphia
- Molho teriyaki a gosto
- Cebolinho cortado finamente
- Cerca de 10 folhas de alga nori cortadas em quadrados
Modo de preparação:
Coza o arroz de sushi conforme as instruções da embalagem e deixe arrefecer ligeiramente.
Misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Envolva esta mistura no arroz ainda morno.
Numa travessa, disponha o salmão e o camarão. Junte o queijo creme.
Cubra com o arroz já temperado, espalhando de forma uniforme.
Regue com molho teriyaki a gosto e finalize com o cebolinho picado.
Corte as folhas de alga nori em pequenos quadrados.
Para servir:
Coloque uma colherada da mistura sobre cada quadrado de alga e consuma de imediato.
Simples, rápido e perfeito para matar o desejo de sushi sem sair de casa.