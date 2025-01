Secret Story - Desafio Final - regressa à casa um vencedor memorável dos realitys

É já hoje, 1 de janeiro, que a casa mais vigiada do país abre novamente as portas para o tão aguardado Secret Story - Desafio Final. Esta edição promete emoções fortes e muitas surpresas que o vão surpreender.

Entre os concorrentes, destaca-se Tiago Rufino, natural de Arouca, mas atualmente vive em Lisboa. Foi o vencedor do Secret Story 7 e ficou conhecido por ter conseguido manter o seu segredo incógnito até ao final do programa. Regressa ao reality show 7 anos depois com o objetivo de juntar mais uma vitória à sua história.

Gere um negócio de fabrico de brigadeiros e é bastante ativo nas redes sociais, onde partilha frequentemente registos das suas viagens pelo mundo. Apesar de saber que o desafio será intenso, garante estar preparado para enfrentar tudo o que vier e promete não deixar ninguém indiferente.