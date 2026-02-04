Ao Minuto

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?» - Big Brother

O ex-concorrente deixou o passado para trás e apresentou um novo visual.

O vencedor do Secret Story 7, Tiago Rufino, apresenta uma mudança de visual radical que está a gerar conversa nas redes sociais. Conhecido por um dos segredos mais comentados da edição, "Sou Casado" (com Luan), o ex-concorrente volta a ser tema de discussão, desta vez devido à sua transformação de visual.

Nas redes sociais, Tiago Rufino partilhou um carrossel de fotografias onde surge com o cabelo completamente rapado. O antigo concorrente não escondeu a razão por detrás desta mudança drástica:

«Rapei o cabelo. Podemos chorar juntos? Mas ele está demasiado fraco… está a cair imenso e estou a ficar careca, então decidi adiantar o processo.», começou por escrever.

Com o sentido de humor que o caracteriza, o vencedor do reality show terminou a publicação com uma comparação inesperada: «Agora vão ter de me ver assim daqui em diante. Pareço um ovo e o rato Rufus de Kim Possible!»

 

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Secret Story 10 está quase a estrear: e estas são as surpresas que a nova casa esconde

Parou o País com uma das missões mais arrepiantes de sempre. E ainda hoje guarda coisas do Secret Story em casa
