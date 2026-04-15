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Provavelmente já o ouviu cantar e não sabe. Tiago soma milhares de visualizações com músicas originais

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Conheça aqui as músicas de sucesso do concorrente.

Tiago entrou no Secret Story 10 com um objetivo claro: destacar-se e aproveitar ao máximo a experiência. Dentro da casa mais vigiada do país, rapidamente conquistou colegas e público com uma personalidade forte e fora do comum. Mas há algo que o destaca cá fora.

Natural de Sines, o concorrente descreve-se como alguém que vê a vida de forma diferente: «Sou espiritual e tenho uma forma muito própria de encarar tudo», já revelou, mostrando um lado marcado por experiências intensas que o tornaram mais resiliente e determinado.

Mas há uma faceta que muitos espectadores ainda desconhecem. Fora do reality show, Tiago também se dedica à música . e não é um novato.

Com o nome artístico ALI7520, o jovem tem vindo a construir o seu percurso no meio artísitco através do Youtube, onde já soma milhares de visualizações. Alguns dos seus temas mais conhecidos, como «Sereia», «Desabafo», «Nova Escola», «Karma» e «Ilusão», estão entre as 14 e as 80 mil visualizações, refletindo o interesse crescente do público.

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Além disso, Tiago já subiu a palco em várias atuações, partilhadas nas redes sociais, onde demonstra a sua paixão pela música e pela performance.

Oiça aqui algumas das músicas mais populares do concorrente:

Uma descoberta que está a surpreender os fãs do programa e que revela que, para lá do jogo, Tiago tem um caminho artístico bem definido - e cada vez mais promissor.

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