Coincidência? Música de Tiago levanta dúvidas sobre Eva: «A química não me deixa mentir»

Dentro da casa de Secret Story - Casa dos Segredos, a proximidade entre Tiago e Eva não tem passado despercebida aos espectadores. Entre olhares cúmplices, conversas prolongadas e momentos de cumplicidade, muitos fãs do reality show acreditam que o concorrente está claramente “caidinho” pela colega de casa.
Mas há um detalhe fora da casa que está agora a alimentar ainda mais a curiosidade: Tiago tem uma música cá fora intitulada “Sereia” e a letra parece, para alguns, encaixar de forma surpreendente na relação que tem vindo a construir com Eva.
Na canção, o concorrente fala de uma ligação intensa e quase inevitável: “Linda, sereia, divina / ninguém encontrou a palavra para quanto a gente combina”. Mais à frente, Tiago descreve uma conexão profunda, chegando mesmo a falar de almas gémeas e de um amor que desafia o tempo e a distância.
Outro verso que está a dar que falar nas redes sociais diz: “Tu és de uma vida passada / sim, a tua alma é gémea da minha”. Estas palavras parecem refletir exatamente a cumplicidade que os dois concorrentes demonstram dentro da casa.
A parte final da música não deixa ninguém indiferente, onde Tiago canta: “Rainha parceira, tu és minha sereia”. Coincidência ou inspiração real?
Claro que a música não é recente e foi lançada antes da participação no reality show. Ainda assim, para quem acompanha diariamente a dinâmica da casa, torna-se difícil não traçar paralelos entre a letra e a ligação que parece estar a nascer entre Tiago e Eva.
Será apenas uma coincidência… ou será que Eva poderia perfeitamente ser a “sereia” de que Tiago fala na música? Para já, dentro da casa, a história continua a escrever-se.
Veja a letra da música:
Na nossa praia, o mundo gira de uma forma diferente.
Não dou pelo passar do tempo quando és tu que estás à minha frente.
Linda por fora e por dentro, dona do meu sentimento.
Tenho a certeza de que este é o momento que quero que dure para sempre.
Linda, sereia, divina.
Ninguém encontrou a palavra para quanto a gente combina.
A conexão é de verdade e a intensidade ninguém imagina.
Tu és de uma vida passada.
Sim, a tua alma é gémea da minha
e essa química não me deixa mentir.
Quero-te tocar para te sentir.
Já não posso mais ficar sem ti.
Contigo tudo faz mais sentido.
Fiquei rico: encontrei o tesouro escondido, perdido nesse labirinto,
mas por ti voltava a fazer.
O sentimento só se complica quando eu não te vejo.
Quero matar a saudade, porque à pala dela eu não me aleijo.
É tão forte o desejo que eu estou quase a molhar um pedaço do texto.
Mesmo assim não se apaga, tal como o nosso primeiro beijo.
Sozinhos entre a multidão.
Quando te encontrei, encontrei a paixão.
Fiz de ti a minha namorada.
Mudaste a morada para o meu coração.
Quis andar contigo de mão dada.
Tive de quebrar essa maldição para ter permissão
e essa sensação de dançar contigo, ouvir a canção.
E aquilo que cantas a mim me encanta.
Não consigo estar longe.
A atração é tanta, tentação ficar ao teu lado
e poder viver esse amor proibido.
O futuro já está condenado
se o presente não for passado contigo.
Sou apaixonado por ti, espero que nunca te esqueças.
Volto para a ilha a nadar
e fico à espera que tu apareças.
O nosso amor não tem fim, nem tem explicação.
Tu ficaste com anel no dedo,
eu fiquei com o mundo na mão.
Passe o tempo que passar, vou-te amar a vida inteira.
Só queria poder-te abraçar
e contemplar a lua cheia.
Ninguém pode derrubar um castelo que não é de areia.
Rainha, parceira, tu és a minha sereia.
Caso eu não te encontrar
e o mar voltar a ser fronteira,
fiz esta carta para te lembrar
que a história foi verdadeira.
Deixo esta mensagem a flutuar ao sabor da corrente.
Caminha para a frente.
Nós dois, para sempre.