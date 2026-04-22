Coincidência? Música de Tiago levanta dúvidas sobre Eva: «A química não me deixa mentir»

Dentro da casa de Secret Story - Casa dos Segredos, a proximidade entre Tiago e Eva não tem passado despercebida aos espectadores. Entre olhares cúmplices, conversas prolongadas e momentos de cumplicidade, muitos fãs do reality show acreditam que o concorrente está claramente “caidinho” pela colega de casa.

Mas há um detalhe fora da casa que está agora a alimentar ainda mais a curiosidade: Tiago tem uma música cá fora intitulada “Sereia” e a letra parece, para alguns, encaixar de forma surpreendente na relação que tem vindo a construir com Eva.

Na canção, o concorrente fala de uma ligação intensa e quase inevitável: “Linda, sereia, divina / ninguém encontrou a palavra para quanto a gente combina”. Mais à frente, Tiago descreve uma conexão profunda, chegando mesmo a falar de almas gémeas e de um amor que desafia o tempo e a distância.

Outro verso que está a dar que falar nas redes sociais diz: “Tu és de uma vida passada / sim, a tua alma é gémea da minha”. Estas palavras parecem refletir exatamente a cumplicidade que os dois concorrentes demonstram dentro da casa.

A parte final da música não deixa ninguém indiferente, onde Tiago canta: “Rainha parceira, tu és minha sereia”. Coincidência ou inspiração real?

Claro que a música não é recente e foi lançada antes da participação no reality show. Ainda assim, para quem acompanha diariamente a dinâmica da casa, torna-se difícil não traçar paralelos entre a letra e a ligação que parece estar a nascer entre Tiago e Eva.

Será apenas uma coincidência… ou será que Eva poderia perfeitamente ser a “sereia” de que Tiago fala na música? Para já, dentro da casa, a história continua a escrever-se.

Veja a letra da música:

Na nossa praia, o mundo gira de uma forma diferente.

Não dou pelo passar do tempo quando és tu que estás à minha frente.

Linda por fora e por dentro, dona do meu sentimento.

Tenho a certeza de que este é o momento que quero que dure para sempre.

Linda, sereia, divina.

Ninguém encontrou a palavra para quanto a gente combina.

A conexão é de verdade e a intensidade ninguém imagina.

Tu és de uma vida passada.

Sim, a tua alma é gémea da minha

e essa química não me deixa mentir.

Quero-te tocar para te sentir.

Já não posso mais ficar sem ti.

Contigo tudo faz mais sentido.

Fiquei rico: encontrei o tesouro escondido, perdido nesse labirinto,

mas por ti voltava a fazer.

O sentimento só se complica quando eu não te vejo.

Quero matar a saudade, porque à pala dela eu não me aleijo.

É tão forte o desejo que eu estou quase a molhar um pedaço do texto.

Mesmo assim não se apaga, tal como o nosso primeiro beijo.

Sozinhos entre a multidão.

Quando te encontrei, encontrei a paixão.

Fiz de ti a minha namorada.

Mudaste a morada para o meu coração.

Quis andar contigo de mão dada.

Tive de quebrar essa maldição para ter permissão

e essa sensação de dançar contigo, ouvir a canção.

E aquilo que cantas a mim me encanta.

Não consigo estar longe.

A atração é tanta, tentação ficar ao teu lado

e poder viver esse amor proibido.

O futuro já está condenado

se o presente não for passado contigo.

Sou apaixonado por ti, espero que nunca te esqueças.

Volto para a ilha a nadar

e fico à espera que tu apareças.

O nosso amor não tem fim, nem tem explicação.

Tu ficaste com anel no dedo,

eu fiquei com o mundo na mão.

Passe o tempo que passar, vou-te amar a vida inteira.

Só queria poder-te abraçar

e contemplar a lua cheia.

Ninguém pode derrubar um castelo que não é de areia.

Rainha, parceira, tu és a minha sereia.

Caso eu não te encontrar

e o mar voltar a ser fronteira,

fiz esta carta para te lembrar

que a história foi verdadeira.

Deixo esta mensagem a flutuar ao sabor da corrente.

Caminha para a frente.

Nós dois, para sempre.