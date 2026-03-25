Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

O gesto que João teve com Eva durante o Especial que quase ninguém viu

No Especial do Secret Story 10, depois de assistirem às imagens nunca antes vistas da relação de Eva e Diogo, os concorrentes ficaram em choque. Uma das reações mais efusivas - e até inesperadas - foi a de Tiago. O momento já se tornou viral nas redes sociais e ultrapassou os 2,4 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Indignado com toda a situação a que Diogo sujeitou a namorada Eva, Tiago exigiu que o concorrente «levantasse a cabeça» para enfrentar a realidade a assumir aquilo que fez.

«Bato-te palmas, sim. Sabes porquê? Porque ela (Eva) sim, ama-te. E tu nem de ti próprio gostas E tu devias ter a cara levantada e devias ter assumido tudo aquilo que fizeste. Porque tu mentes e tu gostas», começou por dizer a Diogo, visivelmente exaltado.

Cristina Ferreira até pediu a Tiago para se acalmar, mas sem sucesso. O jovem continuou bastante exaltado e prosseguiu: «Aquilo que tu fizeste à Eva... os 100 mil euros não valem isso, não valem o que tu fizeste.»

«Eu disse que não te ia julgar e juro-te que não te vou dizer nada aqui. Mas não te esqueças: o Karma existe, e ele vem», findou.

O momento foi partilhado nas redes sociais da TVI e viralizou em algumas horas.